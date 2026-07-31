El Chef Herrera aparece con el brazo vendado en la gala de MasterChef 24/7 y genera preocupación: esto se sabe

La más reciente gala de de MasterChef 24/7, en la que se llevó a cabo la "Batalla por equipos", llamó la atención de los televidentes por un detalle que no pasó desapercibido: el Chef Adrián Herrera apareció frente a las cámaras con el brazo vendado, lo que de inmediato despertó la preocupación de los seguidores del reality culinario, quienes comenzaron a preguntarse qué le había sucedido. Hasta el momento, esto es lo que se sabe.

¿Qué le pasó al Chef Herrera de MasterChef 24/7? Lo que sabemos

En las redes sociales oficiales de MasterChef México 2026, se compartió un clip en el que el host digital del reality, Antonio Betancourt, cuestionó al Chef Herrera sobre su brazo vendado y esta fue la respuesta del juez.

Así apareció el Chef Herrera en la gala de la “Batalla por equipos” de este miércoles en MasterChef México 2026.|Instagram @masterchefmx

Fiel a su característico sentido del humor, aseguró que mientras hacía ejercicio a las seis de la mañana encontró una casa en llamas y entró a rescatar a toda una familia. "Nada más en esta parte fue por fue donde fui golpeando las vigas que se estaban incendiando. Pero yo sé, yo sé cómo tratar este tipo de cosas porque yo fui bombero", comentó.

El propio Chef afirmó entre risas que era "un héroe", rematando con que nunca antes MasterChef había tenido "un juez y héroe al mismo tiempo". La divertida narración fue interrumpida por la Chef Zahie Téllez, que siguió el juego y señaló que él mismo se lo había mordido.

Aunque el relato mostró el buen humor de sus compañeros en el foro de MasterChef 24/7, Herrera nunca explicó cuál fue la verdadera razón por la que llevaba el brazo vendado, por lo que el origen sigue siendo desconocido. Hasta el momento, tampoco ha compartido información adicional sobre su estado físico.

Pese a ello, el Chef se mostró de buen ánimo durante toda la emisión y participó con normalidad en la gala, demostrando que la molestia en el brazo no afectó su desempeño como juez del popular programa de la cocina más famosa de México, al grado de que fue el encargado de anunciar que la votación se había anulado y que ningún equipo había resultado el vencedor de la batalla.

Por ahora, los seguidores de MasterChef 24/7 permanecen atentos a cualquier actualización que el propio Chef Herrera pueda ofrecer sobre la venda que llamó la atención durante la gala, mientras el momento ya se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas del programa gracias al peculiar sentido del humor del reconocido cocinero. En las redes sociales, los seguirores del reality culinario ya especulan acerca de lo que pudo pasar. Desde alguna posible lesión hasta un nuevo tatuaje.

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