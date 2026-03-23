“Quesito” de Las Alucines desata rumores de ruptura con su novio: Esto es lo que se sabe

En las últimas horas tanto internautas como generadores de contenido se encuentran en alerta entorno a la vida personal de Kass Quezada, mejor conocida como “Quesito” del popular podcast Las alucines, luego de que surgieran versiones sobre una ruptura amorosa con su novio Arturo Madrazo.

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De acuerdo con versiones que han circulado en las redes todo surgió debido a que notaron que la influencer dejó de seguir las redes sociales de su pareja, e inversamente, además, que poco a poco fueron eliminando u ocultando imágenes donde los dos se encontraban juntos.

La especulación de la supuesta ruptura se reforzó luego de que Lupita Villalobos y Un Tal Fredo dejarán de seguir al tatuador y él a ellos.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de los influencers sobre el fin de su relación, sin embargo, el silencio y eliminación de material, así como dejar de seguir las redes sociales indicaría que ya existe un distanciamiento entre Quezada y Madrazo.

¿Cómo era la relación entre Quesito y Arturo Madrazo?

De acuerdo con información previamente conocida, la generadora de contenido Kass Quezada mantenía una relación con Arturo Madrazo, mejor conocido como “Arturito”, quien se desempeña como tatuador. Tras revelarse su relación mediante las redes sociales compartían su día a día así como momentos personales.

De acuerdo con internautas, esta relación dentro del mundo digital era señalada como una de las más estables y positivas, asimismo, Quesito, había señalado que con él todo cambió, pues anteriormente había salido de una relación marcada por situaciones de abuso emocional, tema que incluso se viralizó.

Tras estos escenarios amorosos sus seguidores mostraron mayor interés en la vida personal, así como su estabilidad emocional de la influencer, por lo que cualquier cambio en su vida o rutina ha generado atención mediática.

Ante la ola de rumores y especulaciones, Kass Quezada continúa activa en sus perfiles oficiales de redes compartiendo principalmente los momentos que ha vivido con su amigo Un Tal Fredo quien recientemente se casó, pese a estar visible, no se ha pronunciado sobre su vida amorosa.

Finalmente, la situación deja abierta la incógnita si se trata de una ruptura real o solo son rumores.