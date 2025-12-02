Quién era el actor Fernando Meza, pieza clave de HuevoCartoon que murió de manera repentina

El mundo del cine en México se vistió de luto ante la inesperada muerte de Fernando Meza, actor de doblaje conocido por darle voz a varios de los personajes más icónicos de HuevoCartoon. Esta noticia conmocionó a sus colegas y amigos, pero también a todo el público que siguió de cerca su entrañable trayectoria en la animación.

¿Quién era Fernando Meza? Los personajes más icónicos del actor de HuevoCartoon

Fernando Meza fue un actor de doblaje, guionista y locutor mexicano. Entre sus proyectos más destacados está su participación en las películas de HuevoCartoon, incluyendo "Una película de huevos", lanzada en 2006 y que se convirtió en un clásico de la comedia animada en México.

Instagram. @ferhuevocartoon Fernando Meza le dio voz a varios de los personajes más famosos de HuevoCartoon

De acuerdo con la información disponible, el artista tenía tablas sólidas por sus estudios como licenciado en Mercadotecnia, carrera que cursó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Por lo que además de su creatividad, sabía cómo hacer que las obras del estudio tuvieran mayor atractivo comercial.

Los personajes de Fernando Meza por los que será recordado son:



"Ferdinand" , uno de los "poetas huevos" junto a "Rododendro" y "Gabrielle". Su frase emblemática era "¡Salud!", pero pretendiendo estar borracho.

, uno de los "poetas huevos" junto a "Rododendro" y "Gabrielle". Su frase emblemática era "¡Salud!", pero pretendiendo estar borracho. "Chema" , era uno de los "Huevos rancheros" famosos por su frase "¿Qué pasó compadre?".

, era uno de los "Huevos rancheros" famosos por su frase "¿Qué pasó compadre?". "Tlacua" , uno de los tlacuaches de HuevoCartoon.

, uno de los tlacuaches de HuevoCartoon. "Huevo de escorpión" , en "Otra película de huevos y un pollo".

, en "Otra película de huevos y un pollo". "Pato anfitrión", en "Un gallo con muchos huevos".

Murió Fernando Meza: las reacciones a su despedida

La confirmación oficial de este lamentable suceso se dio mediante los canales oficiales de HuevoCartoon, donde le dedicaron sentidas palabras de despedida a "Ferdinand" y "Chema" con el peculiar humor que lo caracterizaba.

"Fue una de las mentes creativas más importantes del estudio y con su increíble talento para crear voces, ha dejado un legado imposible de sustituir. La historia de nuestra compañía simplemente no se podría contar sin él. Desde el primer día, desde el primer guión y desde la primera grabación, imprimió siempre su sello cargado de la simpatía y espontaneidad que solo algunos privilegiados pueden tener", se lee en el post.

Instagram. @huevocartoon Las páginas oficiales de HuevoCartoon confirmaron la muerte de Fernando Meza

Las condolencias no se hicieron esperar y lamentaron su partida, reconociendo lo importante que fue y seguirá siendo para esta franquicia de personajes animados. "Su voz era de las más icónicas. Agradecemos por haberle dado voz a esos personajes que ahora forman parte de la cultura mexicana", "Nooo, lo queremos compadre. Que descanse en paz" y "¡Qué pena! Era todo un genio", fueron algunas de las reacciones redes sociales.

Hasta el momento, no se ha informado si los servicios funerarios del artista serán abiertos al público o si estarán reservados únicamente para su familia. En cuanto a las causas de muerte de Fernando Meza, todavía se desconocen los detalles.