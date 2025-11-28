Muere el actor Conrado Osorio: esta fue su última publicación que conmovió a todos

El actor Conrado Osorio murió a los 49 años a causa del cáncer. La noticia sacudió a sus seguidores , especialmente por la última publicación que dejó antes de despedirse.

En Instagram, Conrado había celebrado recientemente su cumpleaños y compartió un mensaje de reflexión que hoy se lee con dolor: agradecía por la vida, por su familia y por quienes oraban por su recuperación.

“Dios, gracias por tanto… por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación: se siente bonito y llena el alma. Dios padre, que se haga su voluntad”, escribió el 26 de octubre.

(Instagram) Esta fue la última publicación de Conrado Osorio.

Tras confirmarse su muerte, cientos de mensajes inundaron ese mismo post. Algunos enviaron condolencias a la familia, mientras que otros se despidieron de él: “Buen viaje, guerrero”, “Que el cielo bendiga con fuerza y te traiga la salud de regreso querido Conra”, y “¡Te extrañaremos! Siempre te recordaremos por tu linda sonrisa”.

Después de esa publicación, Conrado dejó de aparecer en redes. Su hermano, el periodista Jhon Jairo Osorio, confirmó el jueves 27 de noviembre el fallecimiento del actor.

De qué murió Conrado Osorio

Conrado luchaba contra un cáncer de colon, diagnosticado en 2023. En mayo, él mismo explicó a sus seguidores lo difícil que había sido enfrentar quimioterapias y radioterapias.

“No han sido días fáciles… sobre todo por el desorden estomacal, que es lo que más se altera”, confesó en un video.

Sus últimas semanas las pasó en una clínica de Medellín, según reportó Noticias Caracol.

¿Quién era Conrado Osorio, el actor que trabajó con Silvia Pinal?

Conrado Osorio fue un actor colombiano querido en la televisión latina por sus personajes memorables y sus colaboraciones con figuras como Silvia Pinal.

Aunque comenzó en Medellín, su carrera dio un giro decisivo cuando se mudó a México. En la televisión nacional dejó huella en producciones como “Clase 406”, “La fea más bella”, “En nombre del amor”, “Pasión” y “La reina del sur”, entre otras.