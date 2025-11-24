¡Alarma en el espectáculo! Adrián Uribe termina en el hospital y enciende las alertas entre sus fans

El actor y comediante Adrián Uribe preocupó a sus fans al darse a conocer que fue hospitalizado este domingo 23 de noviembre, un hecho que más tarde fue confirmado por él a través de sus redes sociales.

De acuerdo con una publicación que colgó en Instagram se ve una imagen donde aparece con un aparato ortopédico en el brazo izquierdo y en la descripción reveló que fue intervenido y que afortunadamente todo salió bien.

Pues con la novedad de que me operaron del hombro pero todo salió bien afortunadamente!. Ahora unos días de reposo y como nuevo!

Sin dar más detalles de su estado de salud y el motivo de la cirugía se sabe que su pareja la influencer, Thuany Martis, ha estado al pendiente de él pues en la publicación dejó ver que será "su paciente por unos días" a lo que él contestó con un "gracias por cuidarme mi amor", con estas palabras dejan ver que su amor está más fuerte que nunca.

Estos son los artistas que han apoyado a Adrián Uribe tras su cirugía

Tras la publicación que lleva más de 200 comentarios y más de 11 mil reacciones seguidores le han dejado ver el cariño que le tienen al mexicano y desean que pronto se recupere, de igual forma, figuras del mundo del espectáculo también han enviado sus buenos deseos. Por ejemplo, “su compadre”, Omar Chaparro quien comentó: “Cuídate mucho amigo”, Amigooooooo recupérate pronto!!!! escribió Ricardo Margaleff, Sebastián Rulli también se hizo presente con un: “Que te recuperes pronto !! Ánimo amigo.

El productor Andrés Tovar también se hizo presente en la publicación con unos emojis, mientras que Alexis Ayala le mandó bendiciones y le recordó que lo quería, también quien destacó con su comentario fue la actriz Danna García.