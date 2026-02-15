¡AL MOMENTO! Muere Leo Rosas a los 30 años, famoso cantante de La Voz México, integrante del equipo de Yahir
Este domingo 15 de febrero 2026 murió Leo Rosas, un reconocido cantante que estuvo en el grupo de Yahir en la Voz México
Hoy domingo 15 de febrero de 2026 murió el cantante de la Voz México, Leo Rosas a los 30 años de edad. El nacido en Bolivia estuvo en el grupo de Yahir, pero de igual forma siempre será recordado por su potente voz, y por haber recibido el reconocimiento de 2 leyendas de la música como Belinda y Ricardo Montaner.
EN UNOS MOMENTOS MÁS INFORMACIÓN...