Encuentran a la mejor voz de México en un puesto de tacos. (VIDEO)

Una joven conquistó a los comensales de un puesto de tacos tras interpretar una versión inédita de “La Llorona”.

Con gran sentimiento, la mujer cantó el popular tema ante la vista de las personas que transitaban por las calles de la Ciudad de México. Un micrófono y un pequeño amplificador fueron necesarios para que la joven conquistara a quienes la escucharon y a los usuarios de redes sociales porque el momento quedó capturado en TikTok.

La Llorona interpretada magistralmente por una joven en las calles de la Ciudad de México. ¡Impresionante! pic.twitter.com/gCNluVzeQH — rodrigo mendoza (@rodmendog) September 30, 2021

El clip fue publicado en TikTok por la usuaria @laurachihuas, quien quedó asombrada por la cantante callejera que derrochó talento en un negocio de tacos en la alcaldía Azcapotzalco.

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Internautas apoyan a la cantante

La joven cantante fue identificada como una vecina de la colonia Santa Bárbara, por lo que los internautas pidieron que la apoyen para que cumpla su sueño.

"Canta bien", "Hay talento, solo falta apoyarlo", "Ella tiene que ser famosa", "Necesitamos hacerlo viral", "Es mágica, me parece triste que personas así no tengan apoyo", "Ojalá tenga una oportunidad en la industria musical", comentaron en el video que supera las 50 mil vistas.

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