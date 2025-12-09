Quién es Bu Cuarón, la cantante que abrió un concierto de Dua Lipa en CDMX y la llamaron ‘Nepo Baby’

La gira "Radical Optimism Tour" de Dua Lipa ya terminó y a pesar de que dejó muy contentos a sus fanáticos, la última fecha en la CDMX generó opiniones divididas. Esto debido a que la intérprete de "Houdini" eligió a Bu Cuarón como su telonera, pero el público no la recibió de la mejor manera debido a su particular estilo sobre el escenario.

Y es que para muchos de los que fueron al concierto del 5 de diciembre, fue una "falta de respeto" que la hija de Alfonso Cuarón se presentara ante tanta gente sin esforzarse. O al menos esto fue lo que su show dejó ver, pues en las imágenes que se hicieron virales, se aprecia a la joven cantando sin ganas y con una dicción en español bastante confusa, lo que le valió ser tachada de "Nepo Baby".

Bu Cuarón: ella es la hija de Alfonso Cuarón que causó polémica en el show de Dua Lipa

Tess Bu Cuarón es una cantante e influencer, hija de Alfonso Cuarón y Annalisa Bugliani. Nació en el Reino Unido, donde creció y pasó gran parte de su vida junto a Olmo, su hermano menor.

Tiene 21 años y desde hace tiempo que se adentró en la vida pública, pues a pesar de que sus padres son figuras mediáticas, había preferido mantenerse alejada de los reflectores. Si embargo, una vez que decidió que quería consolidarse como una artista de talla mundial, comenzó a tener apariciones en público, para después sacar su proyecto musical.

De acuerdo con lo que comparte en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula 136 mil seguidores, es aficionada del arte y el cine. Además de que también tiene una enorme pasión por los viajes y constantemente presume sus aventuras por paradisiacos destinos.

Bu Cuarón no quiso dedicarse al cine como su padre, sino que prefirió la música|Instagram. @bucuaron

Un dato curioso es que Bu Cuarón es una de las mejores amigas de Valentina Paloma Pinault, la única hija de Salma Hayek. Esta amistad se creó desde que eran niñas, cuando por las profesiones de sus padres y raíces mexicanas, coincidieron y se volvieron muy unidas.

¿Qué es un "Nepo Baby" y por qué le llaman así a Bu Cuarón?

Las críticas a Bu Cuarón no solo fueron por su "pésima actuación", sino porque la tacharon de ser una "Nepo Baby" y haberse aprovechado de sus contactos para que le dieran esta oportunidad a la que pocos artistas logran acceder. Esto ya que se le señaló que ser hija de un cineasta tan reconocido como Alfonso Cuarón , le abrió las puertas de la industria sin que lo mereciera.

Bu Cuarón fue criticada por usar las influencias de Alfonso Cuarón para debutar en los escenarios|Instagram. @bucuaron

Dicho término es un juego de palabras en inglés que combina "nepotismo" y "bebé". Suele ser utilizado para las personas que son beneficiados en diversos ámbitos por provenir de familias con riqueza o prestigio. Asimismo, también se le cuestionó a Dua Lipa el hecho de que no priorizara a una cantante mexicana, pues a pesar de que Bu tiene ascendencia de México por su padre, nació en Inglaterra y nunca ha vivido en el país.