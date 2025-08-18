Shakira y Antonio de la Rúa reaparecen juntos con familia. ¿Habrá reconciliación como pareja?

Si eres fan de Shakira, seguramente conoces la historia detrás de la canción “Día de Enero”. Este hit se lanzó cuando la cantante colombiana tenía una relación romántica con el empresario y abogado argentino Antonio de la Rúa. Ahora, 20 años después de que la canción se dio a conocer, han surgido rumores de que el fuego de esa relación se está volviendo a encender.

A continuación te contamos cuáles son las “pistas” que delatarían un reencuentro amoroso entre Shakira y Antonio de la Rúa, además de un episodio particularmente polémico que ambos protagonizaron hace unos años.

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Estas serían las “pistas”

Este fin de semana se viralizó un clip en el que Shakira y Antonio de la Rúa aparecen cenando juntos en un restaurante de San Diego, California. No solamente se veían en paz y felices, sino cada uno llevó a sus respectivos hijos: Shakira iba con Milán (12 años) y Sasha (10 años), mientras Antonio llevaba a Zulú (12 años) y Mael (9 años).

Hace tan solo unos días se vio al argentino usando acreditación de staff durante un concierto de Shakira, lo que provocó rumores de que ahora forma parte del equipo de la cantante. En meses anteriores también hubo gestos amigables entre los ex: en marzo, la colombiana invitó a Zulú de la Rúa a caminar junto a ella en uno de los momentos más emblemáticos que tiene en las presentación de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Por si fuera poco, hace unos días Shakira interpretó la canción “Día de Enero” en vivo, cosa que no había hecho en casi 2 décadas. Durante su concierto en Tijuana, incluso dedicó el tema a los amigos que están ahí “no importa qué pase”.

Se rumora que, en la actualidad, la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa es amistosa y de trabajo, pero no romántica. Ellos fueron una pareja entre los años 2000 y 2010, y el argentino también formó parte del equipo de publicidad y comunicación tras la carrera de la colombiana.

La batalla legal en que se enfrentaron Shakira y Antonio de la Rúa

Cuando Shakira y Antonio de la Rúa terminaron su romance, un comunicado oficial indicaba que la relación seguía siendo buena y todavía eran socios laborales. Sin embargo, lo que siguió fue una batalla legal que abarcó varios procesos y demandas de Antonio hacia la colombiana, buscando compensaciones económicas de hasta 100 millones de dólares por el trabajo que realizó para su carrera musical.

Estos problemas legales se comentaron ampliamente en su momento, aunque las partes involucradas lo mantuvieron en discreción. En varias ocasiones, las demandas de Antonio en contra de Shakira fueron desestimadas.