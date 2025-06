¿Quién es la ex pareja de Belinda a la que le dedicó Heterocromía?

Belinda es una de las referentes mexicanas en la industria musical en el género pop. Y en estos días trascendió que la “Beli” anunció su nuevo material musical al lado de otros íconos actuales del género urbano como Kenia Os o la propia Danna. Sin embargo, las redes sociales no perdonaron y ya están haciendo las conexiones debidas a su pasado amoroso.

Allí uno de los temas más mencionados es el de Heterocromía. En su álbum de 17 canciones, este ocupa el lugar 14 y desde el principio todos los fanáticos de la cantante y del mundo del espectáculo en general indicaron que claramente había una dedicatoria a uno de sus ex. Incluso este sujeto fue la siguiente pareja de la nacida en Madrid… después de terminar con Christian Nodal.

¿Cómo fue la historia de amor de Belinda narrada en Heterocromía?

Fiel a su estilo y a la dinámica del discurso de empoderamiento femenino, las letras de este disco están cargadas de mensajes contundentes de la importancia que se deben dar las propias mujeres. En ese sentido, Heterocromía no falla con esa lógica. Allí se narra la historia de un hombre que tenía esta particularidad (distintos colores en los ojos) y que resultó un tipo vacío y sin chiste, el cual se daba importancia por tener dinero.

Este amor de Belinda llegó justo después de que en 2022 la cantante pop dejara su relación con “El Forajido”. Este vínculo afectivo nunca se oficializó por ninguna de las partes, pero fueron captados en distintas reuniones y/o fiestas ya en el 2024. Sin embargo, eso no fructificó y el joven de 28 años siguió con lo suyo. La familia del ex amorío de la artista es dueña de empresas como Palacio de Hierro, Casa de Bolsa de Valores Mexicanos y GNP Seguros.

¿Qué dice la letra de Heterocromía, canción del nuevo álbum de Belinda?

La crítica en general recibe bien los productos musicales que hace la cantante y esta pieza musical se ha posicionado entre las favoritas de los fans, entendiendo que trae una dedicatoria más que evidente para este hijo de familia empresarial.

“Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía”. “Tú eres old money, te dicen Bunny. Y tu palacio me lo paso por el booty”.

¿Sabes de quién habla este tema de la querida Belinda?

