Él es el influencer que asegura sostuvo una relación amorosa con Juan de Dios Pantoja

En un tema totalmente apartado del delicado momento físico que vive la señora Mary Martínez, salió de nueva cuenta una acusación hacia Juan de Dios Pantoja, de parte de quien presume haber tenido una relación amorosa con él en 2016. El influencer asegura que sostuvieron un compromiso de 8 meses, situación que ha tratado de sostener con videos, fotos y capturas de pantalla de conversaciones. Esto se sabe sobre el caso.

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¿Quién es el influencer que asegura sostuvo una relación con Juan de Dios Pantoja?

En los minutos recientes volvió a la carga el influencer conocido como Alexander Ramírez, quien habría sido una amistad cercana de JD Pantoja en el pasado. El joven asegura que fue en el 2016 cuando ellos estuvieron en una relación que duró cerca de 8 meses, donde se incluyeron acercamientos posteriores a ese periodo.

El creador de contenido no tiene cifras impresionantes y parece que es un sujeto que estuvo cercano al hoy multi conocido Juan de Dios Pantoja. Sin embargo, no es la primera vez que aparece, pues hay entrevistas previas en YouTube donde se habla del caso, pues él asegura que tiene fotos, videos y capturas comprometedoras.

Sin embargo, el esposo de Kimberly Loaiza nunca ha mencionado nada relacionado a este tal Alexander, aunque sí hay pruebas de la relación (no estrictamente amorosa) que tuvieron en el pasado. Pero el caso suena de nuevo, en medio de una polémica donde la familia Loaiza está en serios aprietos ante la salud de la mamá de las youtubers.

¿Juan de Dios Pantoja es homosexual o bisexual?

Pese a que a lo largo de su polémica carrera como creador de contenido, se le ha atacado directamente en ese rubro, JD Pantoja nunca ha declarado abiertamente ser gay. De hecho, ya ha comentado de manera directa que no le gustan los hombres. Sin embargo, es un discurso que han usado sus haters para molestarle en varias oportunidades. Pues como se indicó, simplemente ha ignorado lo dicho por Alexander Ramírez y tiene una larga relación - hijos incluidos - con Kimberly Loaiza.