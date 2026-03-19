Ella es Kelly Reales, la ex Miss Universo que acusó a su pareja de serle infiel con Ricky Martin

La vida de los famosos pende sobre todo en el ámbito de las relaciones. No hay conversación más fructífera para muchos espacios mediáticos que la llegada de una nueva pareja o la ruptura de ciertos esposos o novios. En este caso, la hecatombe se hizo presente cuando esta Miss Universo acusó a su ex pareja de serle infiel con Ricky Martin. Ella es Kelly Reales y esto se sabe del asunto.

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¿Quién es y a qué se dedica Kelly Reales?

La joven es un rostro conocido dentro del mundo de la farándula colombiana. Con cerca de 30 años, la nacida en Cartagena ha trabajado en programas de televisión y aprovechó esas plataformas para hacer presencia en las redes sociales. Hoy es mayormente reconocida como influencer y en general su estilo se toma como polémico.

En diversos espacios ha manifestado su intención de trascender en el mundo de la moda, donde tuvo una destacada participación al ser la representante de Bolívar en Miss Universo de Colombia en 2024. Aunque no logró el gran triunfo, es reconocida y tiene bastante fans en el medio nacional.

En Instagram cuenta con más de 655 mil seguidores y también ha sido controversial con algunas de sus relaciones amorosas. Sin embargo, la notoriedad llegó en las horas recientes por acusar en un reality show a su ex pareja. Allí especificó que este le fue infiel con el mismísimo Ricky Martín. Por ello, los comentarios en redes y el bombazo mediático se está haciendo mayúsculo.

¿Cómo fue que la ex pareja de Kelly Reales le fue infiel con Ricky Martin?

Según lo explica de manera detallada en un reality donde participó, grabado en Miami, el modelo Max Barz se habría encontrado con el cantante en un viaje. Según esto, ella se dio cuenta porque en una foto del purtorriqueño se vieron unas chanclas totalmente reconocibles para ella. Kelly Reales indicó que su ex novio negó todo, indicando que Martin solo era un buen amigo.

Ante el mar de dudas surgido desde ahí, ella decidió terminar la relación. Y ahora, todos están volteando hacia la vida sentimental de Ricky, aunque ninguno de los hombres acusados-involucrados en este supuesto triángulo amoroso ha sacado comunicado alguno.