¿Cómo tener un armario cápsula para este regreso a clases 2026? Lucirás sofisticada y elegante con prendas básicas sin gastar mucho dinero

Es oficial, el regreso a clases está cada vez más cerca y si no usas uniforme en tu colegio es probable que te preguntes cómo puedes hacer combinaciones para lucir elegante y verte bien. La respuesta es sencilla, debes tener piezas clave en tu armario que te permitan hacer miles de combinaciones. Por otro lado, es un mito que se necesita mucho dinero para lucir increíble ya que solo debes invertir en prendas de calidad que puedan durarte mucho tiempo.

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¿Cuáles son las prendas que debe incluir un armario cápsula?

Cada una de estas piezas deben ser atemporales; es decir, no estar en tendencia además de que deberán ser en colores neutros como nude, gris, blanco, negro, café. Es importante que las prendas sean de algodón o lino de gran calidad, esto hará que no tengas que comprar doble vez.

Abrigo negro: Esta prenda te permitirá abrigarte durante la temporada de frío como invierno u otoño, puedes combinarla con prendas más formales o casuales.

Esta prenda te permitirá abrigarte durante la temporada de frío como invierno u otoño, puedes combinarla con prendas más formales o casuales. Gabardina nude: Es perfecta para combinar con pantalones formales o de mezclilla aunque también la puedes utilizar con botas, falda y medias.

Es perfecta para combinar con pantalones formales o de mezclilla aunque también la puedes utilizar con botas, falda y medias. Sueter de algodón en rayas: Esta prenda es versátil y combina perfecto para ir al colegio, especialmente si pasarás muchas horas en la escuela ya que te protegerá de las lluvias.

Esta prenda es versátil y combina perfecto para ir al colegio, especialmente si pasarás muchas horas en la escuela ya que te protegerá de las lluvias. Camisas de manga corta: Esta pieza la puedes combinar con blazer, chaquetas de mezclilla, abrigos o incluso chalecos y se verá muy bien.

Esta pieza la puedes combinar con blazer, chaquetas de mezclilla, abrigos o incluso chalecos y se verá muy bien. Blusas de manga larga o bodies: Esta prenda es ideal para vestirte en capas y lucir elegante, especialmente para los días en los que hace más frío ya que encima puedes usar piezas más abrigadoras y combinará perfecto.

Esta prenda es ideal para vestirte en capas y lucir elegante, especialmente para los días en los que hace más frío ya que encima puedes usar piezas más abrigadoras y combinará perfecto. Jeans de mezclilla: Son ideales para todas las ocasiones, además de que son cómodos. Procura tenerlos en cortes rectos y a la cintura.

Son ideales para todas las ocasiones, además de que son cómodos. Procura tenerlos en cortes rectos y a la cintura. Pantalones de vestir: Son perfectos para ocasiones formales aunque también los puedes combinar con prendas más casuales.

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