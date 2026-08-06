MasterChef 24/7: 5 hierbas aromáticas que no pueden faltar en tu cocina para dar más sabor a tus platillos

Las hierbas aromáticas para cocinar pueden convertir una receta sencilla en un platillo lleno de sabor, aroma y personalidad. Como lo han demostrado los participantes de MasterChef 24/7 en cada desafío, los pequeños detalles suelen marcar la diferencia entre una preparación común y una digna de conquistar a los Chefs. Con esto en mente, te decimos cuáles son 5 que no pueden faltar en en la despensa o en tu huerto.

MasterChef 24/7: las 5 hierbas aromáticas que no pueden faltar en tu cocina

En México existe una gran variedad de hierbas que forman parte de la gastronomía tradicional, mientras que otras se han incorporado a la cocina cotidiana gracias a su versatilidad. Si quieres elevar el sabor de tus recetas como un verdadero participante del reality culinario, estas son cinco que no pueden faltar en tu cocina.

Aprender a utilizar las hierbas aromáticas en el momento adecuado ayuda a potenciar el sabor de tus platillos.|Canva

1. Cilantro:

Es una de las hierbas aromáticas más representativas de la cocina mexicana. Su sabor fresco y ligeramente cítrico lo convierte en el complemento ideal para tacos, pozole, caldos, ceviches, guacamole, salsas y una gran variedad de antojitos. Para conservar todo su aroma, lo mejor es picarlo justo antes de servir y evitar cocinarlo durante largos periodos.

2. Perejil:

Es ideal para preparar pescados, mariscos, sopas, pastas, arroz y aderezos, además de aportar un toque de color a los platillos. También puede utilizarse para elaborar mantequillas aromáticas o salsas como el chimichurri. Los chefs suelen preferirlo fresco porque aporta un sabor más intenso, un aroma más agradable y un color vibrante.

3. Epazote:

Hablar de gastronomía mexicana es hablar del epazote. Su sabor intenso y característico lo hace indispensable en platillos tradicionales como los frijoles de olla, las quesadillas de huitlacoche, los esquites, algunos moles y guisos con hongos. Además de aportar un toque muy particular, es una hierba que suele estar presente en recetas tradicionales y contemporáneas.

El epazote es esencial en frijoles, quesadillas de huitlacoche, esquites, hongos y algunos moles.|Canva

4. Romero:

Destaca por su aroma intenso y ligeramente amaderado, perfecto para carnes de res, cerdo y pollo, así como para papas al horno y vegetales rostizados. Sus hojas resisten muy bien las cocciones largas, por lo que es una excelente opción para marinados, estofados y guisos donde se busca un sabor profundo.

5. Albahaca:

Se ha convertido en una de las hierbas favoritas de quienes disfrutan experimentar en la cocina. Su aroma fresco y ligeramente dulce combina a la perfección con tomate, queso, pollo, pastas, pizzas y ensaladas. También puede utilizarse para preparar pesto casero o dar un toque diferente a salsas y aderezos. Lo recomendable es agregarla al final de la cocción para conservar todas sus propiedades aromáticas.

En MasterChef México 2026, los Chefs suelen insistir en que no basta con conocer los ingredientes, sino también el momento adecuado para incorporarlos. Mientras algunas hierbas, como el romero o el epazote, soportan muy bien las cocciones prolongadas, otras, como el cilantro, el perejil o la albahaca, conservan mejor su sabor cuando se añaden al final de la preparación.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.