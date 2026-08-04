¿Quién es Melanie Pavola? La influencer mexicana que asegura haber sido la amante de J Balvin mientras su esposa estaba embarazada

J Balvin está en el ojo del huracán luego de que la influencer mexicana Melanie Pavola se colara al centro de la conversación en redes sociales al compartir unas fotos y asegurar que mantuvo un encuentro con J Balvin mientras su pareja, la modelo Valentina Ferrer, estaba embarazada. Como era de esperarse, sus declaraciones se viralizaron rápidamente y desataron un intenso debate entre los seguidores del cantante colombiano. Hasta el momento, ni el cantante ni Valentina Ferrer han respondido públicamente a las acusaciones.

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¿Quién es Melanie Pavola?

Puede que el nombre de Melanie Pavola sea nuevo para ti, pero se trata de una modelo e influencer mexicana bastante popular con más de 2,5 millones de seguidores en sus redes sociales. El contenido que comparte habla sobre moda, estilo de vida, viajes y fotografía. A lo largo de los años ha ido creciendo poco a poco su base de seguidores gracias a su contenido y colaboraciones con marcas populares.

¿Qué dijo sobre J Balvin?

La influencer aseguró que conoció a J Balvin durante un encuentro en Nueva York. El propio cantante le había comentado en ese momento que Valentina Ferrer estaba esperando un hijo. Aunque nadie se enteró de lo sucedido, de acuerdo con lo que cuenta Pavola, al enterarse de eso, de inmediato fue a contarle a Ferrer lo que había sucedido.

¿Existe alguna prueba o respuesta de J Balvin?

De momento, solo se cuenta con las declaraciones de la influencer y una serie de fotografías que ella misma compartió en su cuenta de Instagram; a pesar de eso, no hay nada que respalde su declaración. Ni J Balvin ni Valentina Ferrer han respondido públicamente a las afirmaciones realizadas por la influencer.