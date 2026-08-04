Christian Nodal y Calvin Harris en Festival del Globo 2026: Fecha, precios y todo lo que tienes que saber
Uno de los eventos más esperados de este año está a punto de llevarse a cabo y promete muchas sorpresas.
Es oficial, uno de los eventos más esperados de La Perla Tapatía está a punto de llegar con música sensacional y grandes actividades; así es, estamos hablando de El Festival Internacional del Globo (FIG) de Guadalajara, el cual se encuentra celebrando su edición número veinticinco.
Festival Internacional del Globo 2026: Fecha y lugar
Este evento se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León Guanajuato. Este festival promete shows espectaculares, grandes números musicales y actividades sensacionales como el despegue inaugural con 200 globos en los que participan 25 países, espectáculos de luz y música con globos anclados a la tierra que sein duda prometen cautivar a todos.
Festival Internacional del Globo 2026: Cartelera completa
Este evento contará con grandes números musicales, desde k-pop hasta cumbia y regional mexicano, por lo que sin duda habrá shows para todo tipo de gustos. A continuación te decimos qué artistas se presentarán cada día.
- Viernes 13 de noviembre: Este día la jornada será de acceso gratuito y Los Ángeles Azules serán los encargados de poner a bailar a todo el público al rtirmo de sus éxitos más grandes.
- Sábado 14 de noviembre: Este día el género de música electrónica se adueñara del evento ya que los artistas que cautivarán con grandes sets serán The Dream Nite 2.0, Calvin Harris, Alok y Tyson O’Brien.
- Domingo 15 de noviembre: Este día Santos Bravos, el grupo que está en tendencia y teniendo uno de los mayores éxitos por presentar su propuesta de k-pop latino, se presentará en el festival además de Christian Nodal y Xavi.
Festival Internacional del Globo 2026: Precios de boletos
El día viernes la entrada será completamente gratuita , por todos los accesos oficiales del Parque Metropolitano. Esto incluye el despegue matutino de globos aerostáticos, Zeppelin Show, despliegue de la Bandera Monumental, noche mágica y concierto de los Ángeles Azules. mientras que los demás días y actividades tendrán los siguientes precios.
- Acceso Matutino (05:00 a 11:00 horas): $200 pesos.
- Acceso Vespertino (13:00 a 21:00 horas): $500 pesos.
- Day Pass (acceso matutino y vespertino): $600 pesos.
- VIP (concierto y Noche Mágica, de 16:00 a 21:00 horas)
- Viernes 13 de noviembre: $800 pesos
- Sábado 14 de noviembre (Calvin Harris): $2,500 pesos
- Domingo 15 de noviembre (Nodal y Xavi): $2,200 pesos
La preventa de estos boletos comienza hoy, 04 de agosto, a través de la boletera Eticket.