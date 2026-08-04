Christian Nodal y Calvin Harris en Festival del Globo 2026: Fecha, precios y todo lo que tienes que saber

Es oficial, uno de los eventos más esperados de La Perla Tapatía está a punto de llegar con música sensacional y grandes actividades; así es, estamos hablando de El Festival Internacional del Globo (FIG) de Guadalajara, el cual se encuentra celebrando su edición número veinticinco.

Festival Internacional del Globo 2026: Fecha y lugar

Este evento se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre en el Parque Metropolitano de León Guanajuato. Este festival promete shows espectaculares, grandes números musicales y actividades sensacionales como el despegue inaugural con 200 globos en los que participan 25 países, espectáculos de luz y música con globos anclados a la tierra que sein duda prometen cautivar a todos.

Festival Internacional del Globo 2026: Cartelera completa

Este evento contará con grandes números musicales, desde k-pop hasta cumbia y regional mexicano, por lo que sin duda habrá shows para todo tipo de gustos. A continuación te decimos qué artistas se presentarán cada día.

Viernes 13 de noviembre: Este día la jornada será de acceso gratuito y Los Ángeles Azules



Este día la jornada será de acceso gratuito y Sábado 14 de noviembre: Este día el género de música electrónica se adueñara del evento ya que los artistas que cautivarán con grandes sets serán The Dream Nite 2.0, Calvin Harris, Alok y Tyson O’Brien.



Este día el género de música electrónica se adueñara del evento ya que los artistas que cautivarán con grandes sets serán Domingo 15 de noviembre: Este día Santos Bravos, el grupo que está en tendencia y teniendo uno de los mayores éxitos por presentar su propuesta de k-pop latino, se presentará en el festival además de Christian Nodal Xavi



Festival Internacional del Globo 2026: Precios de boletos

El día viernes la entrada será completamente gratuita , por todos los accesos oficiales del Parque Metropolitano. Esto incluye el despegue matutino de globos aerostáticos, Zeppelin Show, despliegue de la Bandera Monumental, noche mágica y concierto de los Ángeles Azules. mientras que los demás días y actividades tendrán los siguientes precios.



Acceso Matutino (05:00 a 11:00 horas): $200 pesos.

(05:00 a 11:00 horas): $200 pesos. Acceso Vespertino (13:00 a 21:00 horas): $500 pesos.

(13:00 a 21:00 horas): $500 pesos. Day Pass (acceso matutino y vespertino): $600 pesos.

(acceso matutino y vespertino): $600 pesos. VIP (concierto y Noche Mágica, de 16:00 a 21:00 horas)

(concierto y Noche Mágica, de 16:00 a 21:00 horas) Viernes 13 de noviembre: $800 pesos

$800 pesos Sábado 14 de noviembre (Calvin Harris): $2,500 pesos

$2,500 pesos Domingo 15 de noviembre (Nodal y Xavi): $2,200 pesos

La preventa de estos boletos comienza hoy, 04 de agosto, a través de la boletera Eticket.

