Los pasos para atraer colibríes a tu jardín

Los colibríes pueden convertir cualquier jardín en un espacio lleno de vida y color. Para atraerlos no es necesario realizar grandes cambios, ya que algunas plantas, flores y cuidados específicos pueden crear un ambiente que resulte atractivo para estas pequeñas aves.

Además de aportar belleza al exterior, preparar el jardín para recibir colibríes permite ofrecerles alimento y refugio de manera natural. Con algunos pasos sencillo y evitando determinadas prácticas, es posible crear un entorno más amigable para que puedan acercarse con frecuencia.

¿Cómo atraer colibríes?

Los colibríes necesitan alimentarse con frecuencia debido a la gran cantidad de energía que gastan diariamente. Por eso, si quieres atraerlos al jardín, puedes ofrecerles un espacio con flores y un néctar preparado en casa que les proporcione una fuente adicional de alimento.

La preparación requiere únicamente agua y azúcar blanca refinada. Para elaborarla correctamente, se debe mezclar una medida de azúcar por cada cuatro de agua y hervir la preparación durante aproximadamente tres minutos. Después, es necesario esperar a que se enfríe por completo antes de colocarla en un bebedero.

Hay algunos ingredientes que deben evitarse al preparar el néctar. El azúcar morena, la miel, los edulcorantes artificiales y los colorantes rojos no son recomendables para estas aves. También es fundamental mantener el bebedero en buenas condiciones y renovar el líquido cada dos o tres días, especialmente cuando las temperaturas son elevadas.

Las plantas también pueden ayudar a convertir el jardín en un lugar atractivo para los colibríes. Las especies nativas con flores tubulares y colores intensos, como las salvias, el mirto, el aretillo, la lavanda y el toronjil, pueden proporcionarles alimento de manera natural.

Por último, es recomendable evitar los pesticidas y sumar arbustos donde puedan refugiarse. De esta manera, el jardín puede convertirse en un espacio más seguro y favorable para estas pequeñas aves.