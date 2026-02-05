Esta artista es acusada de ser IA; ¿cómo sacó tantos discos en poco tiempo?

La tecnología ha llegado a puntos donde hace años nunca se pensaba. Y en este caso, la industria musical es una de las materias artísticas que han entrado en un furioso debate. Por ello el ejemplo de Sienna Rosely ha causado una dramática ola de reacciones, pues sería la primera “gran cantante” en ser generada única y exclusivamente por IA. Aquí están los argumentos a favor de dicha idea.

¿Quién es Sienna Rosely, artista generada por IA?

En los días recientes una artista independiente llamó severamente la atención por su crecimiento exponencial en Spotify. La cantante comenzó a ser escuchada en dicha plataforma y por ello muchos quisieron saber más de ella. Ante eso, se advirtió que sus perfiles tenían muy poca información, extraño en artistas nuevos.

Esto causó bastante extrañeza entre los seguidores y medios especializados de música, pues al investigar a profundidad, no se tienen registros de donde nació o algunos videos de ella presentándose en lugares pequeños… pues su discografía ya cuenta con 10 álbumes y más de 45 canciones. Todo esto publicado en el lapso de un año.

En ese sentido, ya se asegura que es el primer gran caso de una artista hecha exclusivamente por Inteligencia Artificial. Incluso algunas plataformas que comparten sus productos musicales indican que es generada por IA. Por ello, se ha causado un escándalo total, pues sería producto de una creación digital, basada en voces, conceptos y acordes que seguramente ya existen a otros artistas del medio.

¿Por qué Selena Gómez se metió en problemas con esta IA?

En medio de las especulaciones en contra de la inexistente artista Rosely, se indica que Selena Gómez tuvo el infortunio de compartir una canción de esta cantante. Sin embargo, horas después borró esa historia que amablemente se había identificado como una acción de gran estrella reconociendo el trabajo de una artista emergente.

Se asegura que el cuerpo legal de asesores de la artista le recomendó no involucrarse en la música de un caso que está generando un acalorado debate entre los expertos en derechos de autor, música y cultura pop.