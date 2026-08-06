¿Quién mató a César Gastélum, influencer asesinado en Culiacán en plena transmisión de video en vivo? Esto se sabe

La muerte del influencer César Gastélum sigue generando impacto en las redes sociales y la industria del entretenimiento, luego de que se viralizara el video en el que se observa cómo dos hombres a bordo de una motocicleta le disparan a quemarropa mientras grababa contenido en vivo en Culiacán, Sinaloa.

Hasta el momento, las autoridades consideran que se trató de una agresión directa presuntamente relacionada con un grupo delictivo, según confirmó el Gabinete de Seguridad de México. Sin embargo, la identidad de los responsables y del autor intelectual del homicidio doloso continúa bajo investigación, mediante un operativo que incluye el análisis de cámaras de videovigilancia.

De acuerdo con la BBC, César Gastélum no había recibido amenazas ni era investigado por las autoridades, como ha ocurrido con otros creadores de contenido que han sido asesinados en el norte de México. No obstante, una de las líneas de investigación contempla un posible vínculo con el narcotráfico, aunque las autoridades no han confirmado esa relación.

Muere César Gastélum: el influencer fue asesinado durante un atentado en plena calle

¿Qué se ve en el video donde asesinan al influencer César Gastélum?

El asesinato del influencer César Gastélum ocurrió el martes 4 de agosto frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. El joven, de 25 años, grababa contenido sobre servicio de delivery para sus redes sociales junto a dos colaboradores, cuando dos hombres en motocicleta se acercaron y le dispararon de forma directa. Quienes seguían la transmisión en vivo presenciaron el ataque en tiempo real.

¿Quién era el influencer César Gastélum?

César Gastélum era un influencer de 25 años conocido en TikTok, donde acumulaba más de 600 mil seguidores. Habitualmente creaba videos de humor y parodias sobre la vida en el norte de México, contenido con el que logró construir una amplia comunidad en la plataforma.

El influencer César Gastélum solía compartir una vida llena de lujos.|(Instagram)