Muere César Gastélum: el influencer fue asesinado durante un atentado en plena calle
El creador de contenido tenía solo 25 años y estaba grabando videos para sus redes sociales cuando hombres armados en moto lo atacaron directamente.
Las redes sociales se vistieron de luto por la muerte de César Gastélum, un influencer originario de Sinaloa que fue asesinado cuando se encontraba realizando material para sus perfiles. De acuerdo con las grabaciones que dejó, antes de la tragedia se dio cuenta de que había unos motociclistas sospechosos, pero nunca se imaginó que lo estaban acechando para ultimarlo a tiros.