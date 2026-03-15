Fue la quinceañera más viral de México, se convirtió en alumna de La Academia y hoy es estilista de pelo

Hace unos días se llevó a cabo la fiesta de cumpleaños de Mafer, una joven de quince años que acaparó toda la atención en redes sociales debido a que su festejo contó con la presencia de cantantes como Belinda, Xavi y J Balvin. Sin embargo, en 2016 una quinceañera llamada Rubí Ibarra se volvió viral luego de hacer una gran invitación a su fiesta; te contamos más de ella.

¿Quién es Rubí Ibarra?

Rubí Ibarra es una joven que en 2016 compartió un video junto a sus padres para invitar a amigos y familiares a su fiesta de quince años. En el clip su padre dijo que invitaba a todos a la fiesta de su hija Rubí Ibarra García, mencionó los grupos musicales que estarían tocando así como una una rifa de una chiva de 10 mil pesos para el primer lugar. Sin embargo, lo que pareció ser una invitación “muy normal” terminó convirtiéndose en todo un espectáculo ya que la noticia se volvió nacional y miles de mexicanos buscaban asistir. Rubí se convirtió en el foco principal y su rostro se pudo ver por todas partes.

Rubí Ibarra en La Academia

Después de siete años, Rubí hizo todo por alcanzar uno de sus máximos sueños: ser cantante, razón por la que buscó una oportunidad en el reality musical más importante de México: La Academia, en donde concierto a concierto buscó dar lo mejor de sí misma para consolidar su carrera pues La Academia es el programa con más reconocimiento, de dónde han salido grandes artistas como Carlos Rivera, Yuridia, Víctor García, entre otros.

Éxito de Rubí en redes sociales

Durante 2023 y 2024 Rubí trabajó en su música, pues lanzó el cover de “La pareja ideal” junto a Menny, video que alcanzó más de 200 mil vistas. Por otro lado, lanzó su sencillo “Darte un beso”. Actualmente Rubí cuenta con más de cuarenta mil suscriptores en su canal de YouTube y tiene un éxito en redes sociales ya que tan solo en instagram tiene 225 mil seguidores.

El contenido de la joven está enfocado en videos de humor y estilo de vida, lo que ha hecho que su comunidad crezca cada vez más. Por otra parte, se encuentra en una nueva faceta pues ha compartido con sus seguidores su gusto por la belleza ya que está incursionando como estilista de pelo.