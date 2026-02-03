Rapero cae desde 20 metros de altura a mitad de concierto: ¿cuál es su estado de salud?

Hoy en día los grandes espectáculos pueden montarse con innovaciones tecnológicas que antes no se podía, sin embargo el riesgo de cualquier infortunio siempre estará presente. Y es que en pleno 2026, en un escenario de primer nivel, este rapero casi pierde la vida. Así se vivieron los momentos donde Delaossa casi fallece y así va su recuperación de las lesiones provocadas.

¿Ya Supiste? | Toda la controversia entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Julián Figueroa

¿Cómo se produjo el accidente de este rapero?

El pasado sábado 31 de enero, Delaossa cumplió con su concierto en la Arena Movistar de España. Se indica que el espectáculo montado tenía una propuesta bastante interesante en la puesta de escena. Por ello, al inicio del recital, el cantante estaba sobre una estructura a unos 20 metros de altura sobre el escenario.

Sin embargo, la tragedia estuvo a nada de llevarse la vida del artista, quien en un acto predeterminado donde saltaba al vacío - sostenido por un arnés - uno de los lados se reventó y el nacido en Málaga cayó de manera bastante agresiva contra el suelo. Ante eso, estuvo algunos minutos en el piso mientras el staff y el cuerpo médico lo revisaban. Al final, tuvo que ser atendido y se suspendió el concierto momentáneamente.

Pero aunque lo ideal era ir al hospital para que lo atendieran ante el fuerte accidente vivido, el cantante no quiso dejar tirados a sus fanáticos y salió a dar el resto del concierto evidentemente lastimado. Durante el resto de la presentación contó con un cabestrillo en el brazo izquierdo, pues tuvo lesiones bastante severas.

He went from delaossa to selaostia pic.twitter.com/Nc8JnQeNl5 — ACB Centel (@ACBCentel) January 31, 2026

¿Cuál es el estado de salud del rapero español, Delaossa?

Aunque afortunadamente el músico español salvó su vida, pues pudo ser mucho más trágico el caso, sí se lastimó severamente. Ante eso, sus fanáticos se le entregaron en cuerpo y alma al reconocer su esfuerzo por salir a terminar el concierto. Dentro de lo que fue salvar su vida, el hombre de 33 años pagó el precio de su caída con una dislocación del hombro y sufrió diversas contusiones en todo su cuerpo.