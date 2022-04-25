VIDEO: Edén Muñoz escribe emotiva canción a Debanhi Escobar.

Actualmente estamos viviendo una situación de violencia en contra de las mujeres que parece no tener fin y que afecta a nuestra sociedad, tanto que el mundo de la música no es ajeno, menos con el caso de Debanhi Escobar.

La ola de violencia que azota a las mujeres mexicanas llegó a Edén Muñoz, quien decidió escribir una canción en memoria de Debanhi Escobar y para todas las personas que buscan a uno de los miles de desaparecidos en México.

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Dedico esta canción a todos los que desean encontrar a sus seres queridos y también a todos los que desean ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre. Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo

La emotiva canción de Edén Muñoz para Debanhi Escobar

Estas fueron las palabras que compartió Edén Muñoz en su cuenta de Instagram donde estrenó la canción, el tema también fue compartido de forma simultánea en su canal de YouTube donde aparece una foto de Debanhi Escobar. A continuación, te dejamos un fragmento de la letra.

Cuanto silencio en la casa, Sigo sin saber de ti. Nada es lo mismo, mi vida, cómo me haces falta. Sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas. Sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé. No me sabe vivir si tú no estás. No voy a rendirme te lo prometí, No pierdo la fe, quiero estar en paz. Te sigo buscando, no descansaré, Lo juro por ti, te voy a encontrar. Te extraño, mi amor y cuando volvamos a vernos los dos, vamos a descansar

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Lamentablemente, Debanhi Escobar fue encontrada 13 días después de su desaparición, su cuerpo fue hallado en una cisterna abandonada en un motel de Monterrey, cerca de donde fue vista por última vez.

