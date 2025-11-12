“Se tenía qué hacer": así fue el contundente mensaje que Alberto del Río envió a su esposa

Alberto del Río sorprendió tras dedicarle un mensaje a su esposa, Mary Carmen, en el que también reflexionó sobre su actuar y su estrategia dentro de La Granja VIP. Unas palabras que han dejado mucho qué pensar.

¿Qué le dijo Alberto del Río a su esposa?

En un mensaje de buenos días, “El Patrón” aprovechó primero para dedicarle unas palabras de cariño a sus familiares y a su esposa. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cuando el peleador comenzó a reflexionar sobre su estrategia y su modo de actuar dentro del reality,

“No se como estés, que estés pensando… pero anoche y hoy (seguro) dijiste ‘por fin, por fin, Alberto, abriste los ojos’, y empezaste a hacer algo que nadie se atrevía a hacer, y yo sé que sabes y entiendes que esto no cambia mis ideales ni quien soy ni nada, pero se tenía que hacer, alguien tenía que despertarlos y dejar de jugar a los amigos y amigues porque nos van a pelar”, confesó.

También, Alberto señaló que aunque se pudiera contar otra versión de él, el público que sigue el reality es consciente de lo que realmente está pasando. Y, además, reconoció que no sabe si a su esposa le agrade o no lo que está planeando con sus compañeros.

“Independientemente de la historia que esté allá fuera, cualquiera que vea el 24/7 y está consciente, sabe que es completamente al revés, entonces espero que estés de acuerdo con lo que se empezó a hacer ayer desde anoche y si no, mi amor, no puedo hacer nada porque estoy acá adentro… Era ir a despertar a la gente porque creo que todos estaban sintiendo lo mismo que yo”, indicó.

¿Qué pasó con Alberto del Río y Alfredo Adame?

Aunque no mencionó nombres, este contundente mensaje podría tener una indirecta hacia Alfredo Adame, pues recordemos que “El Patrón” se peleó con el Golden Boy por defender a Manola Diez, a quien se le cayó un bote con alimento para las gallinas.

Manola se enojó por la actitud que tomó Adame tras este incidente, por lo que Alberto no dudó en defenderla, y las cosas se calmaron. Sin embargo, después ambos discutieron y sacaron a relucir cosas del exterior y hasta escándalos que han tenido en el pasado. Aunque luego hicieron las paces y se reconciliaron.

