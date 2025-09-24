¿Rodeado de máscaras y debajo del cuadrilátero? Así fue la infancia de Alberto del Río

Alberto del Río llegará a La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre, con un largo historial de éxitos, sin embargo, su vida no ha sido sencilla. Pese a que nació en cuna de luchadores, le tocó hacerse de un nombre en el extranjero y en los terrenos de las artes marciales mixtas.

‘El Patrón’ viene de familia de luchadores, pues es hijo de Dos Caras y sobrino de Mil Mascaras, estrellas del cuadrilátero, pero, aunque pocos sepan, su abuelo también se dedicó a dicho deporte bajo el nombre Florentino Rodríguez, sin embargo, su carrera no tuvo frutos. El excampeón de WWE nació en San Luis Potosí, en donde vivió hasta los 5 años, pues posteriormente su clan se mudó a la Ciudad de México.

“Esto lo digo a todas las personas que estoy conociendo: estoy haciendo lo que soñé de toda mi vida. Muchos soñaron ser astronautas, bomberos o policías, yo soñé luchador. Desde que tengo uso de razón siempre quise usar la máscara y botas de mi padre”, contó en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Así fue el paso de Alberto del Río por WWE

En WWE, ‘El Patrón’ logró lo que pocos mexicanos han logrado, pues ganó Royal Rumble2011,Money In The Bank2011,Campeonato de los Estados Unidos, Campeonato de la WWE(2 veces) y el Campeonato Mundial Pesado(2 veces). Pese a su desempeño, en 2014, De Río salió del roster de la empresa que lideró Vince McMahon.

En aquel entonces, el luchador explicó que salió de la empresa por un incidente con un empleado de WWE, quien, dijo, emitió supuestos comentarios racistas, a lo que él respondió con una bofetada. La empresa argumentó que ‘El Patrón’ violó las normas de comportamiento.

¿Contra quién competirá Alberto del Río en La Granja VIP?

En el reality de la televisora del Ajusco, Del Río se enfrentará a ‘la crema y nata’ de la industria del espectáculo, pues competirá contra el polémico Alfredo Adame, Sandra Itzel, Kim Shantal, Jawy Méndez, César Doroteo, las celebridades que han sido confirmadas hasta el momento.