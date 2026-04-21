¿Quién gana HOY martes 21 de abril la Medalla Femenil de la semana 30 en Exatlón México?

Exatlón México entra en su semana 30 y las tensiones están que se desbordan, pues después de la salida de Karol el pasado domingo y las recientes victorias del Equipo Rojo, todo puede pasar dentro de la contienda y los fanáticos de la novena temporada lo saben. La duda que surge entre los atletas y seguidores es la misma ¿Quién gana hoy martes 21 de abril La Medalla Femenil de la semana 30?

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Rojos o Azules: ¿Quién tiene mayores probabilidades de ganar?

La novena temporada de Exatlón México se ha mostrado con un dominio marcado por la escuadra Azul. No obstante, la semana 30 de la novena temporada ha dejado en claro que nada está escrito, pues mientras El Equipo Azul celebrará el sacar a una Roja de la contienda, los Rojos dieron muestra de gala deportiva y recuperaron La Villa 360, después de más de 3 semanas encerrados en La Barraca Metálica. Esta dualidad de victorias deja en claro por que dentro del reality deportivo más demandante de la historia todo puede pasar.

¿Qué significa ganar la Medalla Femenil?

Dentro de la novena temporada del programa, cada punto se ha disputado al máximo, como lo ha señalado Antonio Rosique al calificar a esta temporada como la de mayor rivalidad entre las escuadras de todos los tiempos. Es por ello que las atletas saben que ganar esta noche no solo significa el conseguir una oportunidad de ventaja, sino de marcar dominio dentro de la semana y dar un golpe de autoestima al equipo rival.

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Pronóstico de los fans

Para los fans la Medalla Femenil de esta noche se disputará como una de las más importantes, a pesar de que las especulaciones mantienen a los Azules como favoritos, los Rojos han dado muestra de despertar dentro de la contienda, lo que promete que esta noche solo la garra deportiva y la resiliencia definirán quién se quedará con la codiciada presea. No te pierdas nada de la semana 30 de Exatlón México solo por la transmisión en directo en Azteca Uno y todas nuestras redes sociales oficiales.