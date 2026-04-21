Revelan las identidades de las supuestas amantes de Christian Nodal

El mundo del espectáculo mexicano sigue revolucionado luego de que se ventilaran rumores de separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Supuestas infidelidades de parte del cantante serán el desencadenante de un presente sentimental polémico.

Patricia YA SOSPECHABA que su hija estaba siendo infiel en su matrimonio

El aplazamiento de la boda religiosa entre Nodal y la hija de Pepe Aguilar encendieron las alarmas y los trascendidos no tardaron en llegar. Además, fue el padre de Ángela Aguilar quien, al ser consultado sobre un posible divorcio, sembró más dudas al responder que él no era el vocero de su hija.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se separan?

Los rumores sobre un posible divorcio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se agigantaron este lunes luego de que se confirmara que los artistas ya no comparten la casa que habitaban en Houston. Trascendidos señalan que fue la artista la que abandonó la vivienda el pasado 14 de abril para refugiarse en Texas, en el rancho de su madre.

Desde entonces, Ángela Aguilar no ha hecho apariciones públicas y tampoco en sus redes sociales por lo que ese silencio alimenta las especulaciones sobre el presente de su relación sentimental con Christian Nodal. Además, el silencio que también profesa el intérprete de “Botella tras botella” se suma en esta incógnita.

¿Quiénes serían las amantes de Christian Nodal?

La polémica generada en torno al presente de la historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar tuvo un nuevo capítulo luego de que el periodista Javier Ceriani hiciera referencia a supuestas cuatro amantes del músico. Entre ellas, hizo alusión a una joven dominicana radicada en Miami, a quien el cantante supuestamente visitaba en secreto, incluso desde que "Cazzu estaba embarazada".

En la lista también figura la cantante Estevie con quien habría estado Nodal en un viaje relámpago a París y que el periodista describió como una "experiencia inolvidable" para el músico. Además, los señalamientos involucran a Mariana García, una modelo originaria de Culiacán y a una misteriosa mujer de Guadalajara. Sobre esta última, el periodista describió un "modus operandi más delicado", alegando que en mayo de 2025, tras una presentación en el Auditorio Telmex, Christian Nodal habría enviado a su esposa de regreso en un avión para quedarse una noche extra y dirigirse a un hotel para encontrarse con esta "amante del barrio", quien presuntamente vive a muy poca distancia de la casa de los padres del intérprete.