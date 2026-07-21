Reconocida celebridad revela que congeló sus óvulos después de divorciarse: “Es una realidad que las mujeres tenemos un reloj biológico”

Recientemente, el mundo de la farándula ha sido sorprendido por una fuerte declaración por parte de una reconocida celebridad, quien detalló que, después de divorciarse, congeló sus óvulos, una acción que decidió debido a que tiene el deseo de convertirse en madre, dejando importantes declaraciones.

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Para que no te pierdas todo el chismesito, te detallaremos de quién se trata y su explicación ante la importante decisión, además de proporcionar algunos detalles de su relación.

¿Qué pasó con Mariana Torres?

Mariana Torres es una reconocida celebridad y actriz mexicana, quien se ha destacado por sus interpretaciones en diversos programas de televisión. Sin embargo, hace un año y medio su vida dio un giro inesperado al divorciarse.

En una entrevista realizada por un medio de espectáculos, la celebridad detalló que su sueño es convertirse en madre con su esposo, por lo que, al separarse de su pareja, congeló sus óvulos, decisión que le dio mucha paz y tranquilidad, detallando que es una realidad que las mujeres tienen un reloj biológico que nunca se detiene. Además de agregar que ante esa situación ya hay muchas soluciones para poder convertirse en mamá.

Por otro lado, ante la impactante decisión, explicó que estaría dispuesta a esperar 10 años máximo para poder ser madre, en especial considerando que ahora ella tiene 40 años. También resalto que no espera tomar la decisión sola y ser madre soltera. No obstante, dicha situación no es algo que le quite el sueño; aunque congeló sus óvulos, en un par de años su decisión podría cambiar.

¿Quién es el ex de Mariana Torres?

Recordemos que Mariana Torres estaba casada con un empresario llamado Jonathan Nienow, con quien previamente mantuvo una relación de 4 años, para que en el 2022 ambos dieran un paso al altar, casándose formalmente.

En dicha entrevista, la reconocida celebridad detalló que durante su relación no recibía lo que ella estaba dando, además de que ambos caminaban hacia rumbos distintos, por lo que se tomó la decisión de divorciarse. Aun así, eso no la desanima a vivir nuevamente el amor y casarse.