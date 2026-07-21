“Por favor, no me comparen a mi padre": Valentino Martin EXPLOTA en redes por comentarios sobre Ricky Martin

Hace unas horas Valentino Martin compartió en redes un video de 13 minutos de duración que ha comenzado a dividir opiniones en redes, pues pide a sus seguidores que no lo comparen con su papá, el cantante y compositor de 54 años Ricky Martin.

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Si bien, el joven borró el video pocos minutos después de haberlo posteado en su cuenta de Instagram (@valent1no_mart1n), este ya había sido replicado por varias cuentas, por lo que se han podido rescatar algunas de sus tajantes declaraciones contra las personas que lo comparan constantemente y opinan sobre su carrera.

¿Qué dijo Valentino Martin sobre su papá, Ricky Martin?

El contundente video mostraba al joven de 17 años pidiendo que le dejaran a él hacer su propio camino, señalando lo siguiente:

“Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”; en el mismo video pidió que no lo comparen con Ricky. “Por favor no me comparen a mi padre, yo entiendo que yo soy su hijo, pero si ustedes me van a seguir, ustedes me van a seguir porque soy Valentino y nada más”.

Aunque en el video también agradeció a sus seguidores y dejaba en claro que amaba a su padre, fue claro sobre su carrera en el arte, destacando que él quiere hacer su camino a base de su talento, no por el nombre que carga, esperando su trabajo de su familia.

"Ustedes dicen que yo tengo el talento porque está en mi sangre, por mi padre y también que yo tengo un buen maestro que siempre está conmigo. Sí, mi papá siempre va a estar conmigo y yo lo voy a amar como quiera, pero mi gente, cuando yo bailo, todos esos bailes que tú ves no tienen nada que ver con talento. Todo eso es trabajado por mí".

¿Quién es Valentino Martin?

Valentino Martin es un joven bailarín quien también ha incursionado en la creación de contenido, o al menos ha compartido su día a día, coreografías, su vida en la gimnasia e incluso en el mundo del cosplay.

Desde muy pequeño ha ganado fama internacional por ser el hijo de Ricky Martin y el hermano mellizo de Mateo, aunque tras este tipo de videos, se espera que el joven emprenda un punto y aparte de su familia y su trabajo en el mundo del arte.