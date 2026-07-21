Día Mundial del Perro: 5 datos curiosos que debes saber del mejor amigo del hombre
Celebra el Día Mundial del Perro con cinco curiosidades que revelan por qué siguen siendo los mejores amigos del ser humano.
Dentro del marco del Día Mundial del Perro, vale la pena recordar algunas de las curiosidades que hacen únicos a estos fieles compañeros. Ya sea gracias a su extraordinario olfato o a su creciente capacidad para interpretar emociones humanas, los lomitos se han ganado un lugar dentro de nuestro corazón y hogar.
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5 curiosidades que seguro no conoces de los perritos
Celebra algunas de las curiosidades que han convertido a estos amigos de 4 patas en el mejor amigo del hombre con estas 5 curiosidades que seguro no sabías sobre los perros dentro del marco de las celebraciones del Día Mundial del Perro.
- Las narices de los perros equivalen a sus huellas dactilares, pues la superficie de la nariz de cada perro cuenta con un patrón único e irrepetible, el cual resulta imposible de duplicar.
- Los lomitos pueden ser diestros o zurdos, pues, al igual que algunos humanos, estos pueden mostrar preferencias por usar más alguna de sus patas delanteras al jugar o al empezar a caminar.
- Algunas especies de perros son capaces de olfatear y detectar enfermedades, esto gracias a que son capaces de oler compuestos químicos orgánicos que influyen en la diabetes, crisis epilépticas o hasta tumores cancerígenos.
- Los perritos NO ven en blanco y negro como popularmente se cree, pues su visión es dicromática, lo que les permite distinguir algunas tonalidades azules y amarillas, aunque estas se pueden confundir con el verde y el rojo.
- Algunos lomitos son capaces de fingir enfermedades para llamar la atención, pues si estos descubren que al cojear o estornudar reciben recompensas, son capaces de imitar este comportamiento para manipular a la gente.
En la actualidad, los perritos se han vuelto más que una mascota; han comenzado a ser compañeros laborales o parte de la familia. Consciente y reconoce algunas de las curiosidades que estos amiguitos peludos poseen y que son parte de su encanto.