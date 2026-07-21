Dentro del marco del Día Mundial del Perro, vale la pena recordar algunas de las curiosidades que hacen únicos a estos fieles compañeros. Ya sea gracias a su extraordinario olfato o a su creciente capacidad para interpretar emociones humanas, los lomitos se han ganado un lugar dentro de nuestro corazón y hogar.

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5 curiosidades que seguro no conoces de los perritos

Celebra algunas de las curiosidades que han convertido a estos amigos de 4 patas en el mejor amigo del hombre con estas 5 curiosidades que seguro no sabías sobre los perros dentro del marco de las celebraciones del Día Mundial del Perro.



Las narices de los perros equivalen a sus huellas dactilares, pues la superficie de la nariz de cada perro cuenta con un patrón único e irrepetible, el cual resulta imposible de duplicar.



Los lomitos pueden ser diestros o zurdos, pues, al igual que algunos humanos, estos pueden mostrar preferencias por usar más alguna de sus patas delanteras al jugar o al empezar a caminar.



Algunas especies de perros son capaces de olfatear y detectar enfermedades, esto gracias a que son capaces de oler compuestos químicos orgánicos que influyen en la diabetes, crisis epilépticas o hasta tumores cancerígenos.



Los perritos NO ven en blanco y negro como popularmente se cree, pues su visión es dicromática, lo que les permite distinguir algunas tonalidades azules y amarillas, aunque estas se pueden confundir con el verde y el rojo.



Algunos lomitos son capaces de fingir enfermedades para llamar la atención, pues si estos descubren que al cojear o estornudar reciben recompensas, son capaces de imitar este comportamiento para manipular a la gente.

Día Mundial del Perro: 5 datos curiosos que debes saber del mejor amigo del hombre

En la actualidad, los perritos se han vuelto más que una mascota; han comenzado a ser compañeros laborales o parte de la familia. Consciente y reconoce algunas de las curiosidades que estos amiguitos peludos poseen y que son parte de su encanto.