Influencer confirma haber abortado y estar al borde de la muerte

La vida de los famosos no siempre es color de rosas como la mayoría imagina. Lejos de los escenarios, las cámaras de televisión y los reflectores, las personalidades son personas comunes y corrientes que atraviesan situaciones como cualquier otra.

Un claro ejemplo de ello es lo que le sucedió a la reconocida influencer Eva María Beristain. La mexicana reveló que casi muere al practicarse un aborto en su adolescencia, dejando sorprendidos a sus seguidores y dando lugar a un serio debate.

¿Eva María Beristain se practicó un aborto?

Fue a través del podcast “Ni nos caemos bien” que Eva María Beristain rompió el silencio sobre una situación de su vida privada que la puso al borde de la muerte. La influencer y actriz contó que en su adolescencia tuvo que enfrentar un embarazo no deseado ya que su novio le mintió al decirle que había utilizado preservativo.

Eva María Beristain confesó que no quería continuar con el embarazo pero fue presionada por su novio, aunque finalmente él le dijo que había conseguido a un doctor para proceder con un aborto. “Era una clínica clandestina. Entramos por unos departamentos”, contó la influencer y añadió que el “doctor” le dio pastillas sin hacerle estudios y le dijo “Si no se te sale todo, que no creo que se te salga todo, ya vienes conmigo”.

Eva María Beristain estuvo al borde de la muerte

Tras ingerir el medicamento que le entregaron, Eva María Beristain comenzó con serio problemas de salud. “Me empecé a desangrar. Juro que yo pensé que me iba a morir”, reveló la creadora de contenido.

La influencer afirmó que intentó hacer una vida normal pero comenzó a sufrir fuertes dolores en su espalda baja y un olor inusual al ir al baño. Eva María Beristain tenía infección y solo cuando no pudo caminar bien fue que solicitó asistencia en un hospital.

El aborto no se había completado por lo que en su útero había una grave infección por el tejido retenido. “Creo que va a perder la matriz. Esta no sobrevive”, fue lo último que escuchó al ingresar de urgencia al quirófano. Afortunadamente, Eva María Beristain pudo sobreponerse y ahora compartir su experiencia dejando abierto un debate sobre los riesgos de los abortos clandestinos y la violencia emocional en el marco de una relación.