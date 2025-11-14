Reconocido actor decidió renunciar a los tratamientos contra la enfermedad que padece

La vida de los famosos siempre se apodera de la atención de sus seguidores, sobre todo si atraviesan alguna dificultad o problema de salud. Ese es el caso del actor Horacio Beamonte que tras ser diagnosticado con Leucemia ha preocupado a sus fanáticos al confirmar que decidió renunciar a los tratamientos médicos.

No es la primera vez que la salud de Horacio Beamonte preocupa a su fandom y es que desde hace algunos meses el actor fue diagnosticado no solo con Leucemia sino también con una anomalía genética conocida como cromosoma Filadelfia.

¿Cuál es el estado de salud de Horacio Beamonte?

A través de las redes sociales, Horacio Beamonte ha hecho público el diagnóstico de salud al cual se ha enfrentado y también ha compartido algunas imágenes que lo muestran en la cama de un hospital y recibiendo los primeros tratamientos.

Sin embargo, con el paso del tiempo el actor ha decidido revelar algunas particularidades de su presente y ha confirmado que se encuentra haciendo una vida relativamente normal y saludable. Horacio Beamonte afirma estar aferrado a su fe y esperanza.

¿Horacio Beamonte renunció a los tratamientos médicos?

En una entrevista concedida a TVNotas, Horacio Beamonte se expresó sobre su estado de salud y sorprendió a sus seguidores al precisar que se alejó de los tratamientos médicos contra la Leucemia. “Rechacé las quimioterapias, rechacé todo tipo de medicamentos”, sentenció el famoso.

La decisión la tomó luego de haberse sometido a una quimioterapia, algo que le causó un gran malestar. Ante esta situación, decidió transitar la enfermedad “solamente con mi fe y mi esperanza” y afirmó que “si el señor así lo desea me va a mantener vivo y si así lo desea me va a llevar con él”.

Horacio Beamonte ha sorprendido y preocupado a quienes siguen su trayectoria pero afirma que su decisión es porque “no me iba a esclavizar a nada”.