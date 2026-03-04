Revelan la última voluntad de la actriz Ana Luisa Peluffo

La muerte de Ana Luisa Peluffo ha sido un fuerte golpe al mundo de la farándula, considerando que era una reconocida actriz que había trabajado en la época del cine de oro mexicano, compartiendo pantalla con otras reconocidas celebridades.

Así recordamos a Ana Luisa Peluffo, la actriz del cine de oro mexicano fallecida a los 96 años

Recientemente, se ha revelado cuál fue la última voluntad de la artista. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos el deseo de la querida y admirada celebridad mexicana.

¿Cuál fue la última voluntad de Ana Luisa Peluffo?

La noticia sobre la lamentable muerte de Ana Luisa Peluffo se dio a conocer mediante un comunicado de la familia el 4 de marzo, detallando el inesperado fallecimiento de la actriz a sus 96 años.

Antes de morir, ya se había estipulado cuál sería su última voluntad al morir. Su gran deseo al morir era tener un último adiós en privacidad, una petición que va a ser cumplida por sus familiares, quienes van a realizar los servicios funerarios de manera privada; así lo explica el comunicado donde se anunció su deceso.

A diferencia de otras celebridades que hacen la ceremonia pública a la que acuden algunos medios de prensa y fans del artista, la reconocida artista pidió que fuera un evento solamente para la familia o seres queridos cercanos.

Además, al final del comunicado oficial, se agradece a todas las personas que siguieron la trayectoria de la artista, pero que al mismo tiempo solicitaban su respeto y comprensión ante la terrible pérdida que está sobrellevando la familia.

¿Cuántos hijos tuvo Ana Luisa Peluffo?

Se sabe que Ana Luisa Peluffo solamente tuvo un hijo de nombre Martín, quien decidió no continuar con el camino de la actuación o la farándula. Sin embargo, en el comunicado, se menciona que su hijo siempre estuvo a su lado, en especial en sus últimos años de vida.

También, se menciona que la actriz falleció en el rancho que tenía en Jalisco, pasando varios años de tranquilidad. Aun así, no se ha detallado cuál fue la causa de su muerte; posiblemente sea información que sus familiares van a mantener en privado.