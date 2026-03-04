Si eres de las personas que se independizó en este 2026 y quieres tener uno o más perros para que te hagan compañía, este artículo es para ti, ya que estas 7 razas son peludos y chiquitos, ya que no crecen tanto, por lo que son ideales por si rentas un pequeño departamento. No obstante, por lo único que tendrás que lidiar es con limpiar su pelaje. Esto dicen los expertos de lo que sienten los canes al olerte a ti o a tus prendas.

De acuerdo con un artículo del portal Uncomo, debes tomar en cuenta varios factores del can, como sus necesidades físicas y emocionales, así como sus peculiaridades y temperamento, a fin de que no tengas complicaciones al momento de su crianza. Lo ideal sería adoptar y así verte acompañado por tu fiel amigo. Con este método lograrás que tu perro o gato sea feliz, aunque tú no te encuentres en casa.

La raza de perros pequeños ideales para departamentos

1. Caniche: Esta raza de perros destaca por su apariencia tierna, aunque debes poner mucho ojo, ya que hay algunos que llegan a crecer más de lo estipulado.

7 razas de perros chiquitos que están peludos y no crecen: pueden vivir bien en departamentos|Pinterest

2. Pomerania: Son perros muy inteligentes y cariñosos. Su altura es de entre 18 y 22 centímetros, ideales por si vives en un lugar pequeño.

7 razas de perros chiquitos que están peludos y no crecen: pueden vivir bien en departamentos|Pinterest

3. Bichón frisé: Esta raza llega a crecer aproximadamente 30 centímetros. Son sumamente juguetones, por lo que deberás sacarlos diario a un parque o a la calle.

7 razas de perros chiquitos que están peludos y no crecen: pueden vivir bien en departamentos|Pinterest

4. Yorkshire terrier: Son perros que requieren de mucha atención y tienen bastante pila, por lo que deberás jugar con él por un buen tiempo.

7 razas de perros chiquitos que están peludos y no crecen: pueden vivir bien en departamentos|Pinterest

5: Shih Tzu: Es uno de los perros más tranquilos y dulces, por lo que más de uno se enamorará de él.

7 razas de perros chiquitos que están peludos y no crecen: pueden vivir bien en departamentos|Pinterest

6: Pekinés: Es una raza oriunda de China. No requiere de mucha atención, pues no es tan juguetón como los antes mencionados.

7 razas de perros chiquitos que están peludos y no crecen: pueden vivir bien en departamentos|Pinterest

7. Papillón: Es de los más famosos, ya que aparecen en cuadros de famosos pintores o en películas.