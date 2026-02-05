Reconocido cantante de cumbias irá a prisión tras ser acusado de intentar quitarle la vida a su esposa

El cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo, mejor conocido como “Saúl Cumbias”, tuvo que ser enviado a prisión preventiva luego de que un juez avalara su captura por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras ser acusado de intentar quitarle la vida a su esposa durante un presunto episodio de violencia doméstica. La medida se mantendrá mientras continúa el proceso judicial en Colombia.

¿Por qué detuvieron al cantante de cumbias?

De acuerdo con lo que se reveló en la investigación presentada por la Fiscalía, todo parece indicar que el artista habría protagonizado un nuevo episodio de violencia contra su pareja sentimental, quien resultó herida con un arma cortopunzante, por lo que tuvo que recibir atención médica urgente. Según el reporte oficial, la terrible agresión habría puesto en riesgo la vida de la mujer, por lo que las autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto y dar inicio al proceso por intento de feminicidio. Tras reunir evidencias y testimonios, se emitió la orden de captura que fue ejecutada en Bucaramanga.

|Crédito: Instagram @saulnaranjoo

Un historial de violencia que agravó el caso

Desafortunadamente, esta no era la primera vez que ocurría un episodio como este. De acuerdo con el expediente judicial, las autoridades ya habían documentado al menos dos episodios previos de agresiones físicas y psicológicas ocurridas durante los últimos años de convivencia de la pareja. Uno de ellos se remonta al año pasado, cuando presuntamente el cantante agredió a su pareja tras revisar su teléfono móvil en un episodio de celos. El otro incidente habría ocurrido este mismo 2026, el cual quedó registrado en enero de este año.

¿Por qué Saúl Cumbias terminó en prisión preventiva?

Luego de las pruebas de la agresión y los registros que se tienen de agresiones y episodios violentos anteriores, el juez tomó la decisión de enviar al músico a prisión preventiva mientras avanza el proceso. Este tipo de decisiones se toman, pues se considera que la persona pone en riesgo a las víctimas o tiene posibilidades para huir de la justicia.

¿Quién es Saúl Cumbias?

Saúl Duarte Naranjo es un cantante y compositor de música tropical que participaba en presentaciones y eventos comunitarios en la región de Santander, Colombia. Él esperaba triunfar con su carrera; sin embargo, ahora su nombre ocupa titulares por un caso de violencia intrafamiliar que ha generado polémica y debate en redes sociales. El caso sigue en investigación y podría derivar en una condena si se comprueban los delitos imputados.

