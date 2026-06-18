Receta original de guacamole con totopos en 5 pasos para ver el México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

No hay nada más mexicano para acompañar un partido de futbol que un buen guacamole con totopos. Su sabor fresco, su preparación sencilla y la combinación de ingredientes tradicionales lo convierten en uno de los aperitivos favoritos para reuniones familiares, noches con amigos y eventos deportivos. Por ello, durante el duelo entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026, esta botana puede convertirse en la protagonista de cualquier mesa.

El guacamole tradicional se prepara con ingredientes frescos y pocos pasos, lo que permite resaltar el sabor natural del aguacate. De acuerdo con Directo al Paladar, la receta clásica se elabora con aguacate maduro, cebolla, chile, cilantro y jugo de lima o limón, aunque algunas versiones también incorporan tomate para aportar más textura y frescura. Intenta con esta receta que no decepciona.

Ingredientes para preparar guacamole con totopos

Antes de comenzar, es importante tener listos todos los ingredientes para agilizar la preparación. Necesitarás:

2 aguacates maduros

1/2 tomate picado en cubos pequeños

1/4 de cebolla finamente picada

Cilantro fresco al gusto

1 chile serrano o jalapeño

Jugo de 1 limón

Sal al gusto

1 bolsa de totopos para acompañar (o tortilla de maíz frita)

La clave está en utilizar ingredientes frescos para conseguir una textura cremosa y un sabor equilibrado.

Prepara Guacamole con ingredientes originales.|(ESPECIAL/CANVA)

Paso 1: Machaca los aguacatesEl primer paso consiste en abrir los aguacates y retirar la pulpa. Colócala en un recipiente amplio y machácala con ayuda de un tenedor o un molcajete hasta obtener una consistencia suave. Si lo prefieres, puedes dejar algunos trozos para darle más textura al guacamole.

Colócala en un recipiente amplio y machácala con ayuda de un tenedor o un molcajete hasta obtener una consistencia suave. Si lo prefieres, puedes dejar algunos trozos para darle más textura al guacamole. Paso 2: Incorpora las verdurasAñade el tomate, la cebolla, el chile y el cilantro previamente picados. Mezcla cuidadosamente para distribuir todos los ingredientes de manera uniforme y lograr que cada bocado tenga un equilibrio perfecto de sabores.

Mezcla cuidadosamente para distribuir todos los ingredientes de manera uniforme y lograr que cada bocado tenga un equilibrio perfecto de sabores. Paso 3: Agrega limón y salEl jugo de limón aporta frescura y ayuda a conservar el color del aguacate durante más tiempo. Incorpóralo junto con una pizca de sal y prueba la mezcla para ajustar el sazón según tu preferencia.

Incorpóralo junto con una pizca de sal y prueba la mezcla para ajustar el sazón según tu preferencia. Paso 4: Mezcla hasta integrarRevuelve todos los ingredientes con movimientos suaves para mantener una textura agradable y tradicional. Evita triturar demasiado la preparación para conservar el aspecto característico del guacamole casero.

Evita triturar demasiado la preparación para conservar el aspecto característico del guacamole casero. Paso 5: Sirve con totoposUna vez listo, coloca el guacamole en un tazón y acompáñalo con totopos crujientes. También puedes decorarlo con algunas hojas de cilantro fresco o unas rodajas de chile para darle una presentación más atractiva.

¿Por qué el guacamole es la botana perfecta para apoyar a México vs Corea del Sur?

El guacamole con totopos es una receta rápida, económica y llena de sabor que encaja perfectamente con cualquier partido de futbol. Gracias a su preparación sencilla y a sus ingredientes tradicionales, se convierte en una excelente opción para disfrutar del encuentro entre México y Corea del Sur mientras compartes un momento especial con familiares y amigos.

Con solo cinco pasos y unos cuantos ingredientes, tendrás lista una de las botanas más representativas de la gastronomía mexicana para vivir la emoción del futbol al máximo.

¿Dónde ver el partido México vs Corea del Sur en vivo y gratis?

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