5 ideas para decorar tu cabello y apoyar a la Selección Mexicana en su encuentro contra Corea del Sur en el Mundial 2026

México y Corea del Sur se enfrentarán por la tarde - noche de hoy dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️ y es la ocasión perfecta para demostrar el apoyo a la selección nacional, desde el peinado. Ahora te contamos 5 ideas para decorar tu cabello y apoyar a México en su encuentro contra Corea del Sur.

Ahora lee: 5 recetas de botanas fáciles para sorprender a tus vistas durante el próximo partido de México

Ya sea que apuestes por un look nacional con trenzas y listones en verde, rojo y blanco o extensiones de colores, moños temáticos y hasta pintar el cabello, toda esta noche puede ser la gran oportunidad para demostrar tu pasión futbolera desde la cabellera.

5 ideas para vestir tu caballo y demostrar tu apoyo a la Selección Mexicana frente a su encuentro contra Corea del Sur

Corte de cabeza de Balon

Este corte puede ser un poco atrevido, pero representa en todo su esplendor la pasión futbolera. Para este corte es necesario mantener corto el cabello y dividir en hexágonos el corte para posteriormente declarar algunos y dar la apariencia de un balón de futbol.

Corte de cabeza de Balón|Ma basta! exibart.com

Boxeadoras con extensiones de color

Estas populares trenzas son perfectas para disfrutar del partido de México frente a Corea del Sur, ya que son fáciles de realizar y dan mucha personalidad; además,puedes combinar telas, listones o brillos de colores patrios para transformar por completo el resultado final.

Boxeadoras con extensiones de color|PExels-Canva IA

Mini trenzas frontales (estilo Y2K)

Para darle vida a este estilo, debes separar dos mechones delgados que enmarquen tu rostro y sobre ellos tejer dos trensas delgadas a las que puedes agregar cuentas de color o brillos de colores. Si mantienes el resto del cabello al natural, el look se elevará mucho más .

Mini trenzas frontales (estilo Y2K)|Pexels-Canva IA

Chongo Bajo Pulido con Red Texturizada

Para este look de campeonato es necesario peinar todo el cabello hacia atrás sin raya; realiza un confo bajo elegante en la nuca y cibre el chongo con una red roja o verde.

Chongo Bajo Pulido con Red Texturizada|PExels-Canva IA

Sigue la fiesta deportiva más grande del mundo con toda la actitud nacional con estas 5 ideas de peinados y decoraciones para tu cabello.