¿Qué es el Croque Madame? La receta del sándwich que llevó a Flor al balcón de MasterChef 24/7

En el reto por equipo de este miércoles, Flor lideró al equipo amarillo y logró conquistar a los comensales invitados a la gala de MasterChef 24/7 con un delicioso sándwich que la llevó al balcón. El grupo debió preparar un Croque Madame y para quienes busquen replicar el platillo, les dejamos la receta del famoso emparedado tradicional de la cocina de Francia.

El sándwich que llevó al equipo de Flor a ganar el reto en MasterChef 24/7

El Croque Madame tiene sus raíces en la cocina parisina de principios del siglo XX. Su nombre deriva del Croque Monsieur, una preparación similar elaborada con pan, jamón y queso. La diferencia principal radica en la incorporación de un huevo frito sobre el sándwich, elemento que le otorga una presentación distintiva y un sabor más intenso.

MasterChef México: receta del Croque Madame

Reconocido por su capa de queso gratinado y el característico huevo frito que corona su superficie, este platillo continúa ganando popularidad en restaurantes, cafeterías y hogares de diversos países. Además, fue la preparación con la que Flor y su equipo se ganaron los votos de los comensales que asistieron a la noche de reto de MasterChef México 2026.

Ingredientes (2 porciones):



4 rebanadas de pan de molde o pan brioche

4 lonchas de jamón cocido

120 g de queso Gruyère rallado (o Emmental)

20 g de mantequilla

Para la salsa bechamel:



20 g de mantequilla

20 g de harina

250 ml de leche

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Una pizca de nuez moscada

Para terminar:



2 huevos

Un poco de mantequilla o aceite para freír

Este fue el sándwich que llevó al equipo de Flor a conquistar a los comensales de MasterChef México 2026.

Preparación:



Haz la bechamel: Derrite la mantequilla en una cacerola y añade la harina y cocina 1 minuto, removiendo. Incorpora la leche poco a poco sin dejar de batir, cocina hasta que espese y sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Monta los sándwiches: Unta ligeramente mantequilla en una cara de cada rebanada. En la cara interior, extiende una capa fina de bechamel y coloca jamón y parte del queso. Dora y gratina: coloca los sándwiches en una sartén a fuego medio o en una plancha o en una bandeja para horno. Cubre la parte superior con más bechamel y el queso restante y gratina durante 3–5 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante. Prepara los huevos: Fríe los huevos procurando que la yema quede líquida o al punto que prefieras. Coloca un huevo encima de cada sándwich gratinado. Servir: Acompaña con una ensalada verde sencilla y una vinagreta ligera. Al cortar el sándwich, la yema se mezcla con la bechamel y el queso, que es una de las características más apreciadas de este plato.

Especialistas en gastronomía destacan que, aunque la receta original se mantiene vigente, actualmente existen diversas variantes que incorporan ingredientes como salmón, espinacas o diferentes tipos de queso.

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