Hora límite para votar hoy 18 de junio en MasterChef 24/7 para que tu cocinero favorito suba al balcón

Unna vez más los participantes deberán demostrar esta noche sus avances dentro la cocina, pues este jueves se llevará a cabo el reto de Delantales Negros, la dinámica en donde todos loss cocineros queiren salir librados, ya que al ser acredor a una de estas prendas lo orillan a despedirse de MasterChef 24/7 si no logran conquistar con su sazón a los Chefs durante el Domingo de Eliminación. Sin embargo, el público tiene la oportunida de salvar a uno de ellos y librarlo de este proceso.

¿Cómo puedo votar para subir a mi participante favorito al balcón?

Como te lo mencionamos anteriormente durante la transmisión del miércoles durante la Batalla por Equipos donde tres grupos se enfrentaron para ser uno de los elegidos en subir al balcón y asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México las votaciones iniciaron para darle ventaja a los participantes, así que es hora de que lo ayudes a avanzar dentro del reality culinario si aún no sabes como emitir tu voto recuerda que puedes ingresar a la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí masterchef/vota/ .

Recuerda que cada participante tiene derecho a 10 puntos, estos pueden ser dados a una sola persona o pueden ser repartidos donde el total sume 10, una vez que hayas concluido con tu votación más abajo aparece un mensaje que dice VOTOS EXTRAS, picando ahí puedes obtener 10 votos más y repetir el proceso de votación, no te quedes sin la oportunidad de apoyar a tu cocinero favorito y ¡VOTA YA!

¿Quiés son los partidipantes por los que puedo votar para que suban al balcón de la salvación?

Tras un reto que dejó como ganadores al equipo amarillo y a su capitana Flor en la Batalla por Equipos, donde al ser cuestionada la participante ganadora de a quiénes la acompañarían en el balcón de la salvación y mencionara los nombres de Emmanuel y Camila, desde la noche del miércoles los 14 participantes restantes quedaron en la lista de uno de los que podría ser salvado en la emisión de hoy durante el jueves de Delantales Negros. A continuación te dejamos la lista de los cocineros por los que podrías votar.

