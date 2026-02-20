La regla de 3 se cumplió con estas muertes en los últimos días

La situación alrededor del mundo del espectáculo se está lamentando por lo ocurrido con grandes actores, quienes tuvieron el infortunio de fallecer en días pasados. Por ello, se recuerda esta regla popularizada que indica que al momento en que fallece un personaje famoso, se concretan 3 muertes en total. Y justamente esto ocurrió con Eric Pane, Robert Duvall y Tom Noonan.

¿Cómo fueron las muertes de estos 3 actores famosos?

Lamentablemente se confirmaron los fallecimientos de estos hombres con bastante fama en el mundo del espectáculo internacional. Por ello, las personas no dejaron pasar el tema de la regla de 3 que fue bastante evidente en esta ocasión, pues los actores participaron de proyectos históricos en el mundo del cine y la televisión.

Tom Noonan

Con 74 años de edad, el nacido en Greenwich fue anunciado como muerto el pasado 14 de febrero. Mientras otros celebraban el Día del Amor y la Amistad, la familia de este actor padecía la partida del participante de Robocop 2. Quienes dieron el aviso fueron una compañera de obra y el director de un proyecto donde Tom participó, sin embargo no se indicó por qué causa se dio la muerte.

Robert Duvall

En el ámbito cronológico, un día después se anunció que el actor de El Padrino también perdió la vida a los 95 años. Este aviso lo dio su esposa Luciana Pedroza, que vía una agencia de relaciones públicas anunció que Robert había partido. Aunque tampoco se especificaron las causas, se indicó que murió en paz en su casa de Virginia, Estados Unidos.

Eric Dane

Mientras que la triada de muertes se completó la tarde del jueves 19 de febrero, cuando este reconocido intérprete falleció tras una dura lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Con 53 años, el estelar de Grey’s Anatomy y Euphoria no soportó las exigencias de una enfermedad como el ELA. Su familia le concedió la primicia de la noticia a la revista People, por lo que el mundo del espectáculo lamenta su pérdida desde hace unas horas.