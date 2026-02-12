Regla de 3 se cumple con la muerte de estos actores

Las muertes siempre generan un gran dolor en quienes son cercanos a la persona fallecida, pero cuando se dan en el mundo del espectáculo el dolor es compartido no solo por los familiares sino por miles y miles de seguidores. Además, se tejen algunas teorías que despiertan la curiosidad y alimentan rumores.

Una de esas teorías es la denominada Regla de 3 que en México se reflota cada tanto. La muerte de Eladio González Garza, José Martín y Celia Suárez en los últimos siete días han vuelto a despertar el debate sobre esta teoría en medio del dolor.

¿Se cumplió nuevamente la Regla de 3?

En las últimas horas, el mundo del espectáculo mexicano se ha visto golpeado nuevamente por la muerte de reconocidos actores. Fue la Asociación Nacional de Intérpretes la encargada de comunicar los fallecimientos en redes sociales y en estas mismas plataformas se comenzó, nuevamente, a hablar de la Regla de 3.

Uno de los decesos informados es el de José Santiago Martín Besga, aunque se aclaró que ocurrió a fines del 2025, dato que sus familiares no han podido precisar. El actor no solo se destacó en telenovelas y programas unitarios, sino que tuvo grandes papeles en filmes de cine entre los que se destaca “Lo que callamos las mujeres”, “A cada quién su santo” y “La Teniente”, entre otros.

Qué muertes alimentan la teoría

La otra muerte confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes es la de Eladio González Garza quien tuvo una gran trascendencia en el teatro, el cine y la televisión, pero también como actor de doblaje. Además, se suma el fallecimiento de Celia Suárez Edgar, reconocida actriz que grabó a fuego su nombre en programas unitarios producidos en México.

Estas tres muertes no solo han sembrado el dolor en el mundo del espectáculo mexicano sino que han dado lugar a que la Regla de 3 sea nuevamente debatida. En las redes sociales son muchos los internautas que se han visto sorprendidos por estos fallecimientos pero sobre todo porque se dieron a conocer en el marco de una misma semana.

