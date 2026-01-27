Se cumple la Regla de 3: Estas son las últimas muertes del mundo del espectáculo

El inicio de un nuevo año ha traído consigo tristes noticias para un apartado dentro del mundo del espectáculo, pues en estos días la muerte de algunos personajes ha encendido la polémica respecto a la Regla de 3 , la cual dicta que, a la muerte de una personalidad, se le suman dos más, hecho que volvió a ocurrir.

Esta Regla de 3 se ha hecho presente con el pasar de los años dentro del entretenimiento en México. Ahora, las muertes que aquí conocerás ocurrieron en un lapso de seis días, iniciando desde el jueves 22 y hasta el pasado lunes 26 de enero. ¿Quiénes fueron las personalidades que perdieron la vida?

Regla de 3: ¿Qué famosos perdieron la vida recientemente?

Julio Beckles: La Regla de 3 inició con la muerte de este actor, mismo que perdió la vida el pasado 22 de enero y que fue informada mediante la Asociación Nacional de Intérpretes. Hasta el momento se desconocen las causas reales de su deceso, lo cual ha consternado a sus seguidores.



Lamentablemente, Gabriel Garzón, la icónica voz de Topo Gigio, ha fallecido hoy a los 57 años de edad.



Gabriel Garzón : El actor de doblaje perdió la vida el domingo 25 de enero luego de estar algunas semanas hospitalizado. Gabriel fue considerada una de las figuras más importantes de este rubro, aunque fácilmente su personaje más destacado fue Topo Gigio, a quien le dio voz durante muchos años.

Alexis Ortega: Finalmente, la Regla de 3 se cumplió hace unas horas con el triste fallecimiento de Alexis Ortega, quien también formó parte del mundo del doblaje y que, con 38 años de edad, partió de este mundo luego de confirmarse su muerte en la Ciudad de México por causas que aún se desconocen.

“La Madrina”, figura del doblaje que también murió hace unos días

Gloria Rocha , reconocida en el mundo del doblaje como “La Madrina”, también perdió la vida durante este mes de enero, más precisamente el 14, día en el que cumplía 94 años de edad. Gloria fue considerada una de las personas más importantes en este rubro, pues además de dar vida a distintos personajes también dirigió programas como Dragon Ball, por citar solo un ejemplo.