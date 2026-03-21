Regla de tres: se cumplió esta “profecía” con la muerte de tres famosos

Una vez más el mundo del entretenimiento se encuentra de luto dado a que se cumplió la famosa Regla de Tres, tras la muerte de tres personas muy conocidas. Estamos hablando del cirujano estético “Dr. Culichi”, y los actores Chuck Norris y Nicholas Brendon.

Noticias Quintana Roo del 20 de marzo 2026

Sus fallecimientos causaron un gran impacto en sus seguidores por lo que sus nombres se han vuelto tendencia en las redes sociales, donde también se les ha dado un último adiós.

¿Qué les pasó a estos famosos ?

De qué murió el “Dr. Culichi”

El pasado martes 18 de marzo, se dio a conocer la noticia de la muerte del “Dr. Culichi”. Este hombre era conocido entre famosos e influencers en México por su trabajo que lo posicionaba como uno de los principales cirujanos estéticos.

“Con profundo pesar lamentamos informar el sensible fallecimiento de Dr. Aneudi Rendón Moreno. Despedimos no sólo a un gran profesional, sino a un ser humano excepcional cuya pasión por su vocación, entrega incansable y calidez marcaron la vida de innumerables pacientes y personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”.

Su muerte habría sido por un infarto, pero la familia no lo ha confirmado.

Muerte de Chuck Norris

La muerte de Chuck Norris fue el jueves, pero trascendió este viernes 20 de marzo. El actor había sido hospitalizado tras sufrir problemas de salud cuando entrenaba en Kauai, una isla en el Pacífico Central situada en Hawái.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas. Aunque nuestros corazones están rotos, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él”.

La familia de Norris manifestó que quieren mantener la privacidad de las circunstancias.

Qué ocurrió con Nicholas Brendon

El día viernes 20 de marzo, se dio a conocer la muerte del actor estadounidense Nicholas Brendon.

“Nos duele profundamente compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales. Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicamentos y recibiendo tratamiento para controlar su diagnóstico y era optimista sobre el futuro al momento de su fallecimiento. Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo, mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón”.

Lo que se sabe es que murió cuando dormía, pero surgió la hipótesis de que había sufrido un infarto. Esto fue porque el hombre tuvo problemas médicos porque sufrió un ataque cardíaco y esto permitió que se le informara que tenía una afección cardíaca congénita.