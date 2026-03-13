“La Fatshionista” anuncia su nuevo podcast, luego de dejar “6 de Copas”

Esta semana se estrenó el último episodio de "6 de Copas" donde participó "La Fatshionista", y la polémica por su salida se reavivó a causa de una dinámica. En una serie de comentarios, algunos de ellos borrados, Priscila Arias habría anunciado un nuevo podcast que estrenará.

A continuación te contamos lo que dijo sobre su próximo proyecto y cómo resurgió la controversia.

"La Fatshionista" dice que tendrá un nuevo podcast de salud

En el episodio "El final de una era" de "Seis de Copas", la sección de comentarios se llenó de opiniones sobre la salida de Priscila Arias del podcast y sobre una dinámica en la que, a juzgar de algunas personas, ella se veía excluida. "La Fatshionista" y Mónica Makaco contestaron algunos de los comentarios, pero algunas de esas respuestas ya fueron eliminadas.

Una de las fans expresó que le costaría mucho trabajo no ver a Priscila en el proyecto porque a menudo aprendía a partir de sus opiniones. "Es una persona increíblemente brillante, se nota la experiencia, preparación y lo que domina temas de género e inclusión", dijo la fan. "La Fatshionista" le agradeció su comentario y adelantó que próximamente tendrá otro podcast.

"En temas de salud e inclusión voy a armar otro podcast con la doctora Mariana Robles próximamente. Es un concepto muy distinto, pero espero que les guste", dijo la creadora de contenido. Cabe mencionar que Priscila Arias ha continuado con su contenido sobre moda, belleza y salud mental en redes sociales desde que anunció su salida del proyecto conjunto.

¿Por qué regresó la polémica por "6 de Copas"?

En el mismo episodio, estrenado el 10 de marzo, las integrantes tuvieron una dinámica en la cual le pidieron a un grupo de fans llamado "Copitas de Papel" que hicieran una recopilación de frases dichas por cada una de ellas. A percepción de algunas fans y de la misma Priscila Arias, a ella se le hizo a un lado. "En este episodio decidí que me iba, pero nadie sabía", escribió.

Una de las fans señaló que la influencer parecía triste y que la mayoría de las frases recopiladas no eran suyas. "Fue horrible darme cuenta que, por diferentes razones, no soy relevante. Entonces dije: 'chale, tanto que me estoy desgastando para nada'", respondió ella.

Mónica Makaco se hizo presente en la sección de comentarios y, al respecto de la salida de "La Fatshionista", escribió: "se respetan los espacios y las decisiones de todas siempre". Ante una persona que acusó cómo "supieron vender" su amistad grupal como verdadera, ella también comentó: "siempre fue real, por lo menos para mí".

Mónica, quien todavía permanece en el proyecto, opinó sobre la supuesta falta de frases de Priscila en el episodio. "Fue al azar como vieron en el episodio, sacamos papelitos", aseguró. Sin embargo, Priscila la desmintió directamente: "no, de hecho había pocas frases mías. Yo vi las hojas. No fue por el azar".

En un conteo de las frases dichas durante el episodio, hecho por fans, se aseguró que quien tuvo menos frases fue María Bolio con 7, seguida de "La Fatshionista" con 11; Mónica tuvo 16 y "Hola Sunshine" 17, mientras Fernanda Martín tuvo 23 y Diana Wong 29.

