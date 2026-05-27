¿En peligro de morir? La Reina Margarita II es hospitalizada de emergencia, este es su estado de salud, HOY 26 de mayo

Este martes 26 de mayo la Casa Real Danesa compartió un comunicado en el que informó que la reina Margarita ingresó de nuevo al centro médico Rigshospitalet, esto debido a un coágulo que se generó en la zona de la cadera, hecho que hizo que los médicos intervinieran.

¿Cuál es el estado de salud de la Reina Margarita, HOY 26 de mayo?

De acuerdo con los reportes médicos, el estado de salud de la reina es estable. Sin embargo, en el hospital se consideró que debe permanecer en observación por lo que estará con especialistas por algunos días más, de esta manera se podrá saber cuál es su avance y evolución en el proceso médico. Por otra parte, el coágulo que se le generó a la reina fue derivado de una caída anterior aunque esta sería la segunda vez que la reina tiene que ingresar al mismo hospital ya que el pasado 14 de mayo se sometió a una angioplastia con balón en una arteria coronaria, esto para mejorar el flujo de su sangre. Durante ese periodo la monarca permaneció un periodo muy breve de tiempo y posteriormente fue dada de alta.

¿Qué pasará mientras la reina esté hospitalizada?

Como es de esperar, la agenda de la Reina Margarita II tendrá algunos cambios ya que hay eventos que tendrán que ser cancelados mientras se encuentre internada. Algunos compromisos caerán sobre la responsabilidad de miembros de la familia, quiénes asumirán roles y responsabilidades.

¿Quién es la Reina Margarita II?

Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid es el nombre completo de la Reina Margarita II de Dinamarca. Quizás muchas personas piensen que aún sigue en el poder ya que mantiene este nombre, sin embargo esto no es así; al menos no del todo ya que fue reina sólo desde su llegada al trono el 14 de enero de 1972 hasta su abdicación el 14 de enero de 2024. Actualmente sigue manteniendo el título de majestad. Algunas de las actividades que realizó cuando ejercía actividades como parte activa de la realeza fue representar el Reino en otros países además de que recibía a diversos embajadores extranjeros y concedía honores así como condecoraciones.