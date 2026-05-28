¿Renata Haro y Juan Diego Covarrubias se divorcian? Estas serían las “pruebas” de la separación

Desde hace días ha surgido el fuerte rumor de que Renata Haro y Juan Diego Covarrubias se divorcian, pues usuarios de redes sociales han percibido importantes "señales" que indicarían una separación entre la influencer y el actor. A continuación te explicamos en qué consisten esas pistas y qué se sabe oficialmente hasta el momento.

Las "señales" de que Renata Haro y Juan Diego Covarrubias se habrían separado

En sus cuentas oficiales de redes sociales, la periodista Flor Rubio hizo una recopilación de las "pruebas" que los fans de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias han encontrado de una supuesta separación entre ellos. La primera sería que la influencer dejó de subir videos con la constancia que acostumbraba y ahora lo sube desde otro lugar, explicó la también conductora.

Renata solía hacer videos en un walk in closet que pertenecía a la casa que compartía con el actor, pero recientemente ha hecho contenido desde un lugar que no reconocieron sus seguidores.

Otra clave muy importante es que Renata Haro ya no sigue a Juan Diego Covarrubias en Instagram, aunque él sí la sigue. Por otro lado, en su perfil muestra su nombre de soltera, el cual había actualizado en redes sociales como "de Covarrubias"; además, en su bio ya no indica que es esposa del actor.

Flor Rubio señala una publicación donde es posible que Renata confirmara indirectamente que algo ocurrió con su relación: una persona escribió "qué bueno que se escogió a ella", y la influencer le dio like.

La periodista de espectáculos recordó un escándalo ocurrido hace unos meses, cuando la exesposa de Juan Diego, Edna Monroy, lo acusó de violencia. Esta polémica involucró en su momento también a Renata.

Es importante destacar que hasta ahora ninguno de ellos ha confirmado ni negado que se encuentren separados. Renata continúa haciendo contenido de estilo de vida y Juan Diego ha compartido imágenes con sus hijas.