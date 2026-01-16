inklusion logo Sitio accesible
Edna Monroy aclara los polémicos rumores de violencia de Juan Diego Covarrubias

Edna Monroy revive su pasado y sacude las redes al exponer lo que vivió en su matrimonio con Juan Diego Covarrubias, una relación que duró del 2017 al 2019 y que, según ella, aún deja heridas abiertas. Entre otras cosas, aclaró los señalamientos de que Juan Diego Covarrubias la habría violentado.

