Reportan a Anel Noreña en el hospital tras infarto cerebral

La tarde de este viernes 5 de septiembre, se dio a conocer que Anel Noreña está pasando por momentos muy complicados, ya que fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un conato de infarto cerebral, lo que prendió las alarmas entre sus fans.

Esta información se dio a conocer por medio del programa de espectáculos ‘Ventaneando’ en donde las conductoras Linet Puente y Rosario Murrieta detallaron que Anel Noreña no pudo asistir a una entrevista que ya tenía pactada, esto por las complicaciones de salud que estaba enfrentando.

Anel revela que emprenderán proyecto especial en la estatua de José José [VIDEO] Aunque Anel Noreña también es ciudadana estadounidense, asegura que no lo aprovechará para pedir apoyos sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Anel Noreña?

Fue la conductora Linet Puente quien detalló que habían pactado grabar algunas cosas con Anel Noreña, pero que les notificaron que no iba a ser posible, ya que sufrió un conato de infarto cerebral.

Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña, una entrevista que le íbamos a hacer, y de repente nos enteramos de que ya no pudo llegar porque le dio un infarto

Además, su compañera Rosario Murrieta fue la encargada de conformar el estado de salud de Anel Noreña.

Efectivamente, sufrió como un conato de infarto cerebral, por fortuna cuando se empezó a sentir mal iba pasando por un hospital, ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores

Por su parte, Rosario agregó que la famosa ya se encuentra descansando en su casa, bajo observación médica.

Acaba de regresar a su casa, sí recibió atención médica, por supuesto, y en unos días más estará de vuelta ya trabajando

Hasta el momento, Anel Noreña no ha salido a dar una declaración oficial sobre su estado de salud, tampoco sus hijos han hablado con los medios de comunicación o emitido un comunicado oficial al respecto.

