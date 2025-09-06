inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
Adn40
Azteca UNO
Famosos
Nota

Reportan a Anel Noreña en el hospital tras infarto cerebral

La salud de Anel Noreña prendió las alarmas este día, pues la exesposa de José José sufrió un conato de infarto cerebral.

Reportan a Anel Noreña en el hospital tras infarto cerebral
Instagram:anel_norenamx
Por: Luis Madrid | Marktube
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

La tarde de este viernes 5 de septiembre, se dio a conocer que Anel Noreña está pasando por momentos muy complicados, ya que fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un conato de infarto cerebral, lo que prendió las alarmas entre sus fans.

Esta información se dio a conocer por medio del programa de espectáculos ‘Ventaneando’ en donde las conductoras Linet Puente y Rosario Murrieta detallaron que Anel Noreña no pudo asistir a una entrevista que ya tenía pactada, esto por las complicaciones de salud que estaba enfrentando.

Anel revela que emprenderán proyecto especial en la estatua de José José

[VIDEO] Aunque Anel Noreña también es ciudadana estadounidense, asegura que no lo aprovechará para pedir apoyos sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Anel Noreña?

Fue la conductora Linet Puente quien detalló que habían pactado grabar algunas cosas con Anel Noreña, pero que les notificaron que no iba a ser posible, ya que sufrió un conato de infarto cerebral.

Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña, una entrevista que le íbamos a hacer, y de repente nos enteramos de que ya no pudo llegar porque le dio un infarto

Además, su compañera Rosario Murrieta fue la encargada de conformar el estado de salud de Anel Noreña.

Efectivamente, sufrió como un conato de infarto cerebral, por fortuna cuando se empezó a sentir mal iba pasando por un hospital, ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores

Por su parte, Rosario agregó que la famosa ya se encuentra descansando en su casa, bajo observación médica.

Acaba de regresar a su casa, sí recibió atención médica, por supuesto, y en unos días más estará de vuelta ya trabajando

Hasta el momento, Anel Noreña no ha salido a dar una declaración oficial sobre su estado de salud, tampoco sus hijos han hablado con los medios de comunicación o emitido un comunicado oficial al respecto.

Anel Noreña
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×