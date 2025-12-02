Así fue el rescate al hijo de Giovanny Ayala tras pasar dos semanas secuestrado

Un final de 2025 de los más movilizantes es el que le ha tocado vivir al cantante Giovanny Ayala y su familia luego de que se confirmara que su hijo Miguel Ayala fue rescatado por la Policía de Colombia. El joven de 21 años y su mánager habían sido secuestrados hace 14 días atrás.

Los famosos no están exentos a vivir momentos de tristeza, tensión e incertidumbre, y un ejemplo muy claro de ello son estas dos semanas que atravesó el músico Giovanny Ayala. A través de sus redes sociales, a diario, imploraba por la liberación de su hijo algo que finalmente ocurrió este martes 2 de diciembre.

¿Cómo se confirmó el rescate del hijo de Giovanny Ayala?

Fue a través de las redes sociales que Giovanny Ayala se hizo eco de noticias que viajaban desde Colombia y confirmaban, con fotografías, que su hijo Miguel Ayala y su mánager habían sido rescatados por los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de Colombia.

Los posteos compartidos por el artista afirman que “los GAULA con apoyo de Comandos Jungla y en coordinación con la Fuerza Aérea colombiana, ejecutó una operación de alto impacto que permitió el rescate con vida del cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados el pasado 18 de noviembre”.

Alegría para Giovanny Ayala

De acuerdo con lo precisado por las autoridades colombianas, “los secuestradores un grupo de delincuencia común exigían $7.500 millones. No se descarta que hubieran sido subcontratados por un Grupo Armado Organizado con presencia en la zona. En la operación fue capturado uno de los presuntos responsables y avanzan las maniobras de evacuación para poner a salvo a las víctimas”.

Esta información llena de alegría a Giovanny Ayala, su familia y los seguidores del músico. En sus redes sociales, ha compartido los reportes de este final feliz junto al mensaje: “Gracias Dios todopoderoso solo para quien todo es posible. Gracias a todo el personal del Guala. A todos ustedes por su apoyo”.