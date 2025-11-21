Cuál fue el último posteo del hijo de Giovanny Ayala antes de ser secuestrado

El presente del cantante Giovanny Ayala se ha convertido en todo un calvario al confirmarse el secuestro de su hijo Miguel Ayala. El también cantante tiene 23 años de edad y fue privado de su libertad en Colombia.

Fue el propio Giovanny Ayala quien confirmó la situación en sus redes sociales y pidió prudencia ante la situación. Las plataformas digitales se han colmado de fotografías de Miguel Ayala como muestras de solidaridad con el músico y en pedido para que el joven aparezca sano y salvo.

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo?

El cantante Giovanny Ayala eligió sus redes sociales para dar a conocer a sus seguidores que su hijo y mánager, Miguel Ayala, había sido secuestrado el pasado martes 18 de noviembre. El hecho se produjo cuando el joven y un acompañante se dirigían al aeropuerto de Palmira, en el Valle de Cauca Colombia.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender”, expresó Giovanny Ayala en un posteo.

¿Cuál fue el último posteo de Miguel Ayala?

Mientras la incertidumbre crece por saber el paradero y estado de salud de Miguel Ayala, las miradas se mantienen inmóviles ante las redes sociales de Giovanny Ayala y de su hijo. Al respecto, tomó trascendencia el último posteo que el joven de 23 años realizó antes de su secuestro.

Se trata de un video que publicó el pasado 4 de noviembre y en el que se lo ve en una reunión cantante la canción "Un idiota", de Joan Sebastian. La publicación del hijo de Giovanny Ayala fue acompañada con la frase “Soy un idiota te perdí pero te amo" y ha sido elegida por sus seguidores para manifestarles su apoyo y su pronta aparición sano y salvo.